'Größter technischer Sprung in einer Hardware-Generation jemals': Microsoft teast nächste Xbox-Konsole an

Schon bei der Xbox Series X setze Microsoft auf Power, bei der nächsten Generation wird das nicht anders sein.

Am Donnerstag Abend äußerten sich mehrere Microsoft-Verantwortliche im Rahmen eines Podcasts zur Zukunft der Xbox. Nachdem es in den vergangenen Wochen zahlreiche Gerüchte gegeben hatte, wurde unter anderem auch über das Thema "Hardware" gesprochen.

Und entgegen diverser Spekulationen plant Microsoft keinesfalls, das Hardware-Geschäft einzustellen. Im Gegenteil, President of Xbox Sarah Bond gab bereits einen kleinen Ausblick auf die Konsolenzukunft und teaste mal eben die nächste Xbox-Generation an.

PR-Phrase mit klarer Botschaft

Man sei bereits mit dem "Fahrplan für die nächste Generation" beschäftigt sagte Bond und ließ dann keinen Zweifel daran, was dabei das Ziel sein wird.

"Wir konzentrieren uns dabei darauf, den größten technischen Sprung in einer Hardware-Generation zu schaffen, den es je gegeben hat."

Eine PR-Phrase, ganz klar. Und doch zeigt diese Aussage, dass Microsoft entgegen anderlautender Gerüchte auch zukünftig nicht daran denkt, beim Thema Hardware zurückzustecken, sondern weiter State-of-the-Art-Konsolen plant, die der Konkurrenz im besten Falle (technisch) voraus sind.

Weitere Details oder gar Timings zur nächsten Xbox-Generation gab es von Sarah Bond abseits der oben aufgeführten Zitate wenig überraschend nicht.

Dafür gab es allerdings Aussagen zu Spielen auf anderen Konsolen und der generellen Strategie:

Schon zu Weihnachten soll es neue Hardware-News geben

Bis die neue Xbox-Generation kommt, dürfte also noch einige Zeit ins Land gehen, allerdings wurden im Hardware-Bereich auch weitere – deutlich frühere – Neuigkeiten in Aussicht gestellt. Denn spätestens zur "Holiday Season", also dem Weihnachtsgeschäft, soll es weitere Xbox-Hardware-News geben.

Hierzu gab es ebenfalls keine konkreten Details, einige Möglichkeiten sind aber in der Verlosung. Darunter etwa ein aufgebrezeltes Mid-Gen-Modell oder möglicherweise sogar ein Xbox-Handheld. Auch hier ist "Abwarten" die Devise. Möglicherweise lässt sich Microsoft ja zu einem kleinen Teaser beim großen Xbox Showcase hinreißen, der im Juni stattfinden soll.