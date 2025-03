Call of Duty 2025 - Release, Setting, Plattformen: Alle Infos und Gerüchte zum diesjährigen CoD-Teil

Das ist noch ein Artwork von Black Ops 6, das 2025er-CoD könnte eventuell auch ein Black Ops werden.

Wenige Videospielserien erscheinen in derart konsistenter Regelmäßigkeit wie Call of Duty. Seit 2003 ist tatsächlich in jedem (!) Jahr ein neuer Teil der Shooter-Reihe erschienen, deswegen dürfte es nicht verwundern, dass das auch im Jahr 2025 der Fall sein wird.

Bislang hat Activision den neuen Ableger noch nicht offiziell angedeutet oder gar enthüllt, dafür ranken sich aber bereits einige Spekulationen und Gerüchte um Call of Duty 2025. Diese haben wir in diesem Artikel zusammengetragen.

Hinweis: Bislang ist Call of Duty 2025 noch nicht offiziell bestätigt worden, die Informationen in diesem Artikel basieren bislang also auf Gerüchten und Spekulationen. Wir updaten diesen Artikel, sobald es Neues – Inoffizielles und/oder Offizielles – zum Thema gibt.

Titel und Setting: Was wird Call of Duty 2025 für ein CoD?

Im Jahr 2024 bekamen wir ein neues Black Ops, davor zwei Jahre lang neue Modern Warfare-Ableger. Welchen Titel CoD 2025 tragen wird, ist noch nicht bekannt, allerdings gab es schon vor etwas längerer Zeit konkrete Hinweise auf Namen und Setting.

Denn wie Insider Gaming Ende 2023 berichtete, soll Call of Duty 2025 ein direkter Nachfolger von CoD: Black Ops 2 werden. Gut möglich also, dass auch das diesjährige CoD das "Black Ops" im Namen tragen wird.

Setting und Charaktere: Angeblich spielt das BO2-Sequel in der nahen Zukunft, genauer gesagt im Jahr 2030. Hier sollen bekannte Figuren aus dem 2012 erschienenen Shooter einen noch nicht näher genannten Feind erledigen.

Entwickler: Wer kümmert sich um Call of Duty 2025?

Mittlerweile sind eine ganze Reihe von Studios für die CoD-Serie verantwortlich. Dazu gehören:

Infinity Ward

Treyarch

Sledgehammer Games

Raven Software

High Moon Studios

Beenox

Infinity Ward kümmert sich traditionell um die Modern Warfare-Ableger, während Treyarch für die Black Ops-Spiele verantwortlich ist. Sollte der 2025er-Teil tatsächlich ein Black Ops-CoD sein, liegt es dementsprechend nahe, dass das Spiel von Treyarch kommt.

Allerdings hat Treyarch im letzten Jahr bereits Black Ops 6 fertiggestellt, zwei Shooter nacheinander vom selben Studio wäre für CoD-Verhältnisse höchst ungewöhnlich.

Laut Gerüchten war Sledgehammer ursprünglich als Studio vorgesehen, die Verantwortlichen sollen aber nach der extrem kurzen Entwicklungszeit für Modern Warfare 3 abgelehnt haben. Dementsprechend ist noch nicht klar, wer Call of Duty 2025 hauptverantwortlich entwickelt.

Release: Wann kommt Call of Duty 2025 raus?

Voraussichtlicher Release-Zeitaum: Oktober/November 2025

Während sich das Setting nur schwer prognostizieren lässt, ist der Release-Termin des neuen CoD deutlich besser eingrenzbar. Sämtliche Serienteile der vergangenen Jahre erschienen nämlich stets im Zeitraum Oktober/November.

Wir gehen fest davon aus, dass auch Call of Duty 2025 in diesem Zeitfenster erscheinen wird.

Wird es vorab eine Multiplayer-Beta geben? Das steht noch nicht fest, die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zeigen aber, dass dies sehr wahrscheinlich ist. Wenn sich Activision an den Zeitplänen der vergangenen Jahre orientiert, dürfte die Beta Ende August/Anfang September stattfinden.

Kommt CoD 2025 in den Game Pass? Da schon Black Ops 6 direkt zum Launch in Microsofts Spiele-Service landete, gehen wir fest davon aus, dass das auch bei allen zukünftigen CoDs der Fall sein wird – also auch Call of Duty 2025.

Plattformen: Für welche Systeme erscheint Call of Duty 2025?

Wahrscheinliche Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch 2, PC

Die Call of Duty-Spiele der letzten Jahre erschienen neben dem PC stets auch noch generationsübergreifend für die Konsolen, also neben PS5 und Xbox Series X/S auch noch für die "alten" Systeme PS4 und Xbox One.

Und offenbar wird das auch bei Call of Duty 2025 der Fall sein. Laut Quellen von Charlie Intel soll der neue Teil jedenfalls auch für die PlayStation 4 und die Xbox One entwickelt werden.

Damit würde das Spiel eine deutlich größere Spielerbasis erreichen, allerdings wird das Festhalten an den alten Systemen speziell in der CoD-Community auch äußerst kritisch gesehen.

Wird es eine Switch (2)-Version geben? Nintendo wird in diesem Jahr eine neue Konsole veröffentlichen und angesichts der Tatsache, dass Microsoft die Shooter-Reihe nach wie vor auch für Nintendo-Systeme veröffentlichen will, halten wir eine Veröffentlichung auf der Switch (2) für durchaus realistisch.

Multiplayer: Wie soll der Multiplayer-Modus von Call of Duty 2025 aussehen?

Wir lehnen uns mal nicht allzu weit aus dem Fenster und gehen davon aus, dass auch CoD 2025 wieder einen Multiplayer-Modus bietet. Wie der genau aussieht, ist noch nicht bekannt, der bereits weiter oben erwähnte Insider Gaming-Bericht schnitt aber auch den Multiplayer-Modus des diesjährigen CoD an.

Map-Auswahl: Zum Launch soll es sowohl remasterte Karten aus BO2 also auch komplett neue Maps geben.

Zum Launch soll es sowohl remasterte Karten aus BO2 also auch komplett neue Maps geben. Gameplay-Anpassungen: Die Entwickler sollen angeblich das Movement überarbeiten und das beliebte "Pick-10-System" zurückbringen, das euch euer Loadout aus insgesamt 10 frei wählbaren Elementen zusammensetzen lässt.

Außerdem soll wieder ein Zombie-Modus mit dabei sein, der mittlerweile typisch für Black Ops-Ableger ist.