Ohne viel Marketing für die Aktion zu betreiben, hat der Microsoft Store gerade weit über 100 Titel für Xbox One reduziert, darunter auch ein paar Hits aus dem letzten Jahr. Die meisten Angebote gelten nur noch bis Montag. Davon ausgenommen sind einige Ubisoft-Titel, die ihr noch über eine Woche lang günstiger bekommt. Hier stellen wir euch ein paar der besten Angebote vor.

Spiele für Xbox One reduziert im Microsoft Store

Tom Clancy's The Division 2 für 10,49 Euro

Einen der größten Rabatte gibt es für The Division 2. Der vor knapp einem Jahr erschienene Loot-Shooter ist um 85 Prozent reduziert, von 69,99 Euro auf 10,49 Euro. Am Gameplay hat sich im Vergleich zum ersten Teil zwar nichts Grundlegendes geändert, aber an vielen Details wie zum Beispiel der KI wurde gefeilt. Außerdem beeindruckte der Online-Titel schon zum Release durch seinen Umfang. Im Test vergaben wir deshalb 88 Punkte.

The Division 2 für 10,49 Euro

Resident Evil 2 für 19,79 Euro

Der wiederbelebte Klassiker Resident Evil 2 war einer der Kritikerlieblinge des Jahres 2019, auch wir vergaben im Test stolze 90 Punkte. Und das aus gutem Grund, denn schließlich schafft es das Remake, das Original sinnvoll zu modernisieren und trotzdem das ursprüngliche Spielgefühl zu erhalten. Die Deluxe Edition ist übrigens auch reduziert, von 69,99 Euro auf 23,09 Euro.

Resident Evil 2 statt 59,99 Euro für 19,79 Euro

BioShock: The Collection für 9,99 Euro

Mit BioShock: The Collection bekommt ihr BioShock 1 und 2 sowie BioShock Infinite inklusive aller zusätzlichen Singleplayerinhalte. Das ganze Paket kostet bis Montag statt 49,99 Euro nur noch 9,99 Euro. Wer die atmosphärischen Action-Klassiker noch immer nicht gespielt hat und storybasierten Solospielen nicht generell abgeneigt ist, sollte das Versäumte unbedingt noch nachholen.

BioShock: The Collection statt 49,99 Euro für 9,99 Euro

Weitere Angebote (Auswahl):

Zur Übersicht über alle reduzierten Xbox-One-Spiele im Microsoft Store kommt ihr hier:

Spiele für Xbox One reduziert im Microsoft Store