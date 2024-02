Eines der miesesten PS2-Games aller Zeiten ist das offizielle Spiel zu Little Britain und sieht wirklich richtig übel aus

Im offiziellen Little Britain-Videospiel könnt ihr zum Beispiel auch Rollschuh fahren und fragwürdige Stunts machen.

Little Britain war an sich schon eine eher fragwürdige Angelegenheit. Aber das offizielle PS2-Spiel zu der gewöhnungsbedürftigen Comedy-Show aus Großbritannien schlägt dem Fass den Boden aus. Was hier geboten wird, spottet eigentlich jeder Beschreibung. Wir versuchen uns trotzdem daran. Aber seid vorgewarnt: Ihr bekommt es hier mit einem wirklich üblen Spiel zu tun, das seinesgleichen sucht.

Kennt ihr noch Little Britain? Dazu gab es ein richtig bescheuertes PS2-Spiel, das zu den übelsten seiner Art zählt

Was war Little Britain nochmal? Es handelt sich dabei um eine UK-Show, die die Bewohner*innen Großbritanniens durch den Kakao zieht. In erster Linie wurde sich hier verkleidet und über sogenannte Political Correctness lustig gemacht. Mit dem Ergebnis, dass die Sketche oft rassistisch, sexistisch oder ableistisch ausgefallen sind.

Es gab sogar ein Spiel dazu: Bei vielen Filmen oder Serien leuchtet es direkt ein, dass sie auch noch als Videospiel erscheinen. Sie eignen sich einfach perfekt dazu und da drängt es sich gewissermaßen auf, wie zum Beispiel bei Avatar: Frontiers of Pandora. Bei Little Britain ist das definitiv nicht der Fall, aber aus unerfindlichen Gründen wurde trotzdem ein Spiel zu der Comedy-Show entwickelt.

So funktioniert's: In dem PS2-Titel zu Little Britain steuern wir zum Beispiel einen als Frau mit großem Körper verkleideten Mann, die beziehungsweise der nur mit einem Bikini bekleidet Rollschuh fährt. Sammeln wir genug CDs ein, können wir Tricks ausführen, bei denen dann zum Beispiel Regenbogenfarben aus dem Hinterteil der Person kommen.

Oder wir spielen einen Menschen, der nur vorgibt, im Rollstuhl zu sitzen. Immer, wenn seine Begleitperson gerade einmal nicht hinschaut, steht der Rollstuhlfahrer auf. Im Spiel müssen wir in einem Schwimmbad auf Sprungtürme klettern und bestimmte Sprünge vollführen, indem wir Tastenkombinationen drücken.

Das sieht alles ganz furchtbar aus, klingt grauenvoll und spielt sich offenbar auch genau so. Wenn ihr wirklich wollt, könnt ihr euch hier jede Menge kommentiertes Gameplay des YouTube-Kanals Mind Pulp ansehen. Dort wird das Little Britain-Spiel als schlechtestes Spiel aller Zeiten bezeichnet:

Das muss allerdings nichts heißen: Den Titel des schlechtesten Spiels aller Zeiten vergeben die Menschen hinter diesem YouTube-Kanal relativ häufig. Falls ihr auf den Geschmack gekommen sein solltet: Probiert doch vielleicht einfach mal Mr. Bean für die PS2 aus. Oder eines der Barbie-Spiele für die zweite PlayStation-Konsole.

Ihr habt es wahrscheinlich schon bemerkt: Selbst wenn euch die Comedy-Show Little Britain früher tatsächlich gefallen haben sollte (und ihr sie vielleicht sogar immer noch mögt), werdet ihr mit dem zugehörigen PS2-Spiel wohl keine große Freude haben. Hier passt einfach zu wenig und es kommt so gut wie gar kein Spaß auf. Wenn überhaupt, dann nur unfreiwillig.

