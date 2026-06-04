Minecraft-Spieler wird gehackt und Microsoft bestätigt das sogar, aber statt ihm den Account zurückzuholen, soll er das Spiel nochmal neu kaufen

Diesem User wurde vom Support wohl geraten, sich das Spiel einfach noch einmal neu zu kaufen, auf das er durch einen Hack den Zugriff verloren hatte.

Profilbild von David Molke

David Molke
04.06.2026 | 20:01 Uhr

Minecraft lädt dazu ein, viele Stunden in der Spielwelt zu verbringen. Umso härter, wenn man den Spielstand dann verliert. Minecraft lädt dazu ein, viele Stunden in der Spielwelt zu verbringen. Umso härter, wenn man den Spielstand dann verliert.

Es ist natürlich immer ärgerlich, wenn man Zugriff auf seinen Account verliert, ganz egal wo. Besonders schlimm kann es aber Spieler*innen treffen, die dann viele Hundert Stunden Fortschritt, unzählige Bauwerke und ganze Minecraft-Welten verlieren. Aber es geht sogar noch schlimmer.

Minecraft-Fan sucht Hilfe beim Microsoft-Support, bekommt aber keine

Der Reddit-User lilfmdude wendet sich voller Frust an die Community. Er habe Zugriff auf seinen Microsoft- und damit auch auf seinen Minecraft-Account verloren und gehofft, der Support würde ihm dabei helfen, sein Konto zurückzubekommen. Aber ihm wurde stattdessen einfach nur gesagt, er solle sich das Spiel noch einmal neu kaufen.

Video starten 2:22 Hytale: Erster Gameplay-Trailer zur Minecraft-Alternative

Wenig überraschend fühlt sich das für den Betroffenen richtig doof an. Insbesondere die Tatsache, dass der Microsoft-Support sogar anerkennt, dass es wohl einen sichtbaren unautorisierten Zugriff auf den Account gab, aber wohl trotzdem nichts tun kann, ist natürlich frustrierend.

Da die Sicherheits-Informationen nach der Account-Übernahme geändert wurden, sei es für Microsoft leider nicht möglich, das Konto wieder zurückzubekommen. Da Minecraft an den Microsoft-Account gekoppelt ist, bleibe dem User nichts anderes übrig, als das Spiel noch einmal zu bezahlen.

Dass der Redditor und Minecraft-Fan jetzt noch einmal für ein Produkt bezahlen muss, das er selbst bereits auf legitime Art und Weise erworben hatte, stößt ihm natürlich sauer auf.

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Die Kehrseite der Medaille ist, dass er offenbar keine Zwei-Faktor-Authentifizierung für seinen Account aktiviert hatte. Dazu kommt, dass es ihm allem Anschein nach auch nicht möglich ist, zweifelsfrei nachzuweisen, dass es wirklich sein Account war.

Aus Microsoft-Perspektive wirkt es unter diesen Gesichtspunkten dann doch ganz gut nachvollziehbar, nicht einfach irgendwem Zugriff auf einen (zugegebenermaßen gehackten) Account zu geben – ohne Nachweis darüber, dass es wirklich sein Konto war.

Aus Kulanz könnte Microsoft aber natürlich trotzdem einfach einen Gratis-Key für Minecraft springen lassen, wie manch anderer Reddit-User in den Kommentaren argumentiert. Viele schreiben auch davon, schon von etlichen ähnlichen Fällen gehört zu haben. Dem Beitrags-Schreiber wird auch dazu geraten, nicht lockerzulassen. Womöglich kann er seinen Account doch noch irgendwie zurückbekommen.

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Und die Moral von der Geschicht'? Verzichtet auf Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht! Auch wenn ihr euch vielleicht denkt, 'ach, das ist mir zu nervig, das mach' ich irgendwann anders': Schiebt die Einrichtung solcher Sicherheitsmaßnahmen lieber nicht auf die lange Bank. Ansonsten könnt ihr auch gut auf Passwort-Manager setzen und/oder Passkeys benutzen, wenn euch eure Konten und Daten lieb sind.

Wie denkt ihr über diesen Fall? Könnt ihr die Microsoft-Haltung verstehen?

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