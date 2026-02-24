Olympiasieger + Gamer: Wie Videospiele Philipp Raimund zu Gold verhalfen

Er hat Geschichte geschrieben: Philipp "Hille“ Raimund ist der Überraschungs-Olympiasieger von Predazzo 2026! 🥇 Doch wenn er nicht gerade von der Schanze springt, sitzt er am liebsten vor seinem Triple-Monitor-Setup. In diesem Talk verrät uns der frischgebackene Goldmedaillengewinner, warum er ohne Gaming vielleicht nie ganz oben auf dem Treppchen gelandet wäre.

Wir sprechen über seinen Weg zum Sieg, sein abgebrochenes Game-Design-Studium und warum er trotz Höhenangst Skispringer geworden ist. Außerdem klären wir mit GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge, warum Skisprung-Spiele wie „RTL Skispringen“ heute fast ausgestorben sind und was Philipps Traum-Simulation als Designer unbedingt bieten müsste.

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.

- Alle Folgen des GameStar Podcasts

- GameStar Podcast bei Apple Podcasts

- GameStar Podcast bei Spotify

- GameStar Podcast bei Podcast Addict

- GameStar Podcast im RSS Feed

Mehr Videotalks findet ihr auf bei GameStar Talk – auch auf Youtube.

Was ist GameStar Talk?

GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!