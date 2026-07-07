Dieses coole Minecraft-Gadget bringt Lichts ins Dunkel zum starken Sonderpreis!

Sieht aus wie ein Minecraft-Pixel-Dingens, ist aber eine echte Taschenlampe!

Wer Minecraft kennt, hat schon mal eine Fackel gebaut. Holz plus Kohle ergeben kombiniert die praktischen Lichtquellen. Ohne Fackel wird es schwer, nachts den Creepern und Zombies zu entgehen oder sich in Höhlen zurechtzufinden.

Im echten Leben ist es deutlich schwerer, eine Fackel zu bauen und obendrein machen die Zutaten eine Menge Dreck, von der Brandgefahr fangen wir erst gar nicht an.

Doch zum Glück könnt ihr eine Original-Minecraft-Fackel gerade bei MediaMarkt zum Super-Preis abstauben. WM-Deals sei Dank!

Mit einem einfachen Handgriff macht diese "Fackel" eure Bude hell.

Warum die Kult-Fackel jedes Smartphone in den Schatten stellt

Freilich, jetzt könnte der eine oder andere sagen: "Geh weg, jedes billige Smartphone hat doch heute eine Taschenlampe eingebaut!" Da habt ihr natürlich recht. Aber Hand aufs Herz: Wer will denn nachts auf dem Weg zum Kühlschrank vom grellen, kalten LED-Blitz des Handys geblendet werden, während einem die Discord-Benachrichtigungen dazu noch ins Gesicht ploppen?

Ihr könnt diese Lampe auch wie eine Fackel an der Wand befestigen.

Da ist die coole Minecraft-Fackel deutlich besser. Und obendrein könnt ihr dann - vorausgesetzt euer Handy hat nen gescheiten Nachtmodus - auch noch Katzenbilder bei Nacht schießen!

Hier gibt’s noch ein paar Specs für die Minecraft-Fackel:

Warmes Licht statt Blendgranate: Ein Handy erzeugt als Taschenlampen-Ersatz ein grelles, weißes Licht. Die Klötzchen-Fackel hingegen sorgt für ein angenehmes, stimmungsvolles Leuchten. Das ist ideal für eine gemütliche Atmosphäre im Gaming-Zimmer, wenn ihr nach einem langen Raid entspannen wollt.

Ein Handy erzeugt als Taschenlampen-Ersatz ein grelles, weißes Licht. Die Klötzchen-Fackel hingegen sorgt für ein angenehmes, stimmungsvolles Leuchten. Das ist ideal für eine gemütliche Atmosphäre im Gaming-Zimmer, wenn ihr nach einem langen Raid entspannen wollt. Wanddeko mit Funktion: Wenn ihr sie gerade nicht als Wegweiser für den nächtlichen Beutezug in die Küche braucht, klappt ihr einfach den Sockel um. So könnt ihr die Fackel im originalen 45-Grad-Winkel an die Wand hängen – exakt wie im Spiel.

Wenn ihr sie gerade nicht als Wegweiser für den nächtlichen Beutezug in die Küche braucht, klappt ihr einfach den Sockel um. So könnt ihr die Fackel im originalen 45-Grad-Winkel an die Wand hängen – exakt wie im Spiel. Immer griffbereit: Das Handy verlegt man gern mal, aber die Fackel hat ihren festen, stylischen Platz an der Wand. Einfach im Vorbeigehen abgreifen und schon seid ihr sicher vor den Stolperfallen im dunklen Hausflur.

Gerade jetzt als WM-Deal bei MediaMarkt bekommt ihr also nicht nur eine schöne Taschenlampe, sondern ein echtes Stück Gaming-Kultur zum Anfassen. Eine durch und durch stylische Lösung, um eure Basis im echten Leben so richtig optimal auszuleuchten oder um eurem von Minecraft-begeisterten Kind ein cooles Geschenk zu machen.