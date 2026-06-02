Ihr könnt es mit eurem Minecraft-Bauwerk in den neuen Kinofilm schaffen und so geht's

Wenn der zweite Film zu Minecraft am 22. Juli 2027 in die deutschen Kinos kommt, dann ist nicht nur Spiderman-Schauspielerin Kirsten Dunst und natürlich auch Jack Black mit dabei – sondern mit einer großen Portion Kreativität auch das Bauwerk, das ihr erstellt habt.
Minecraft startet Filmwettbewerb
Da Minecraft und das gemeinsame Bauen der Community untrennbar miteinander verbunden sind, haben sich Filmregisseur Jared Hess und sein Team eine richtig coole Aktion überlegt:
Die Minecraft Movie Build Challenge!
Bei der Challenge könnt ihr bis zum 08. Juni ein Bauwerk einreichen, das gewisse Vorgaben einhalten muss. Zu den Regeln gleich mehr.
Gewinnt ihr, winken nicht nur Kinotickets oder ein privates Screening, bevor der zweite Kinofilm überhaupt erscheint. Euer Bauwerk ist zudem auf der großen Leinwand zu sehen - ob mitten im Film oder während der Post-Credit-Scene, ist derweil allerdings noch unklar.
Das sind die Regeln
Wichtig ist, dass ihr nicht einfach irgendwas baut. Euer Bauwerk muss bestimmte Regeln einhalten, sonst qualifiziert ihr euch nicht für die Challenge.
Hier die wichtigsten Regeln:
- ladet euch zunächst die Challenge-Map herunter
- euch steht ein Bauplatz von 16x16x32 Blöcken zur Verfügung
- euer Haus oder Bauwerk sollte in eines der folgenden Biome passen: Ebene, Taiga, Ödland oder Eismeer
- ihr dürft nicht unterirdisch bauen
- die Anzahl der genutzten Blöcke ist egal
Das komplette Regelwerk findet ihr auf der offiziellen Seite der Build Challenge.
Um teilzunehmen, müsst ihr zudem ein kurzes Video von eurem Bauwerk aufnehmen, es als ungelisteten Clip auf YouTube hochladen und es zusammen mit einem Screenshot der Vorderseite auf gleam.io hochladen.
Die Teilnahme ist zudem ab 16 Jahren.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen und die Daumen sind gedrückt, dass es ein Bauwerk aus der GP-Community in den Film schafft.
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