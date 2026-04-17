Mobile Klimaanlagen sind mein Tipp gegen Hitze, aber wartet nicht auf den großen Sommeransturm

Die meisten denken erst dann an die Hitze, wenn sie schon ordentlich am Schwitzen sind. Darum solltet ihr euch schon im Frühling eine mobile Klimaanlage gönnen.

Meine alte Studenten-WG war eigentlich ganz schön. Zentrale Lage, direkt an einer U-Bahn-Station und genug Sonne … mit Ausnahme von Juni bis August, da war es dann zu viel Sonne. Mein altes Zimmer hat im Hochsommer die volle Breitseite Sonnenstrahlung abbekommen und man fühlte sich wie eine Tomate im Gewächshaus. Eine mobile Klimaanlage war eine der besten Investitionen, die ich je getätigt habe!

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Klimaanlagen, warum mobil und nicht Split?

Wenn viele an eine Klimaanlage denken, dann haben sie eine Split-Klimaanlage im Kopf. Ein Element ist der leise Lüfter in eurer Bude, der kalte Luft hineinströmen lässt, das andere Element ist der große laute Ablüfter mit Kompressor, der draußen warme Luft ausstößt. So eine fest eingebaute Maschine ist zwar dauerhaft eine starke Lösung, aber sie kann auch richtig teuer werden. Handwerker, Abklärung mit der Hausverwaltung und die großen Geräte selbst – sowas kann gerne ein paar Tausend Euro kosten.

Eine mobile Klimaanlage lässt sich einfach in ein Zimmer rollen. Nach nur wenigen Minuten ist das Zimmer spürbar kühler.

Eine mobile Klimaanlage ist kompakter, kann im Winter in den Keller gepackt werden und kostet deutlich weniger. Eine wichtige Variable ist hier natürlich die Größe des Zimmers, das ihr kühlen wollt und wie viel Platz ihr für das Gerät selbst habt, denn es ist nicht dafür gedacht, an der Wand zu hängen.

Meistens benötigt man die Klimaanlage dort, wo man sich am meisten aufhält, vermutlich bei vielen das Wohn- oder Arbeitszimmer. Eine fest verbaute Klimaanlage bleibt natürlich an Ort und Stelle, aber wenn es mal eine dieser unerträglichen stickigen Sommernächte ist und das Bett allein beim Gedanken daran schon vollgeschwitzt wird, dann möchte man die Klimaanlage ja direkt ins Schlafzimmer stellen. Gut, dass so eine Klimaanlage dann auch mobil ist!

Nicht nur Kühlung – auch ein Luftentfeuchter mit Filter

Mobile Klimaanlagen kühlen ebenfalls über einen Kompressor, der mithilfe eines Kältemittels, wie zum Beispiel R290 (Propan), sozusagen die Hitze aus der Luft nimmt und wo anders ausstößt. Auch eine mobile Klimaanlage kommt nicht ohne Abluft aus, weshalb man einen Schlauch am besten abgedichtet aus dem Fenster hängen lässt, aber einige leiten den Abluftschlauch einfach ins nächste Zimmer, wobei das weniger effektiv ist.

Die Temperaturleistung wird in BTU/h angegeben. BTU steht für British Thermal Unit und gibt an, wie viel Joule Energie man benötigt, um ein britisches Pfund Wasser um einen Grad Fahrenheit zu erwärmen. Wer keine Lust hat, sich mit nicht-metrischen Systemen auseinanderzusetzen: 3412 BTU sind ungefähr 1 kWh.

Die meisten modelle haben verschiedene Modi für Kühlung oder Luftentfeuchtung. Besonders zweiteres hilft zusätzlich bei stickiger Hitze.

Aber eine Klimaanlage kühlt nicht nur die Luft. Im Kühlungsprozess muss die Luft einmal durch die Maschine gejagt und dann weitergeleitet werden. Zuallererst wird die Luft durch einen Filter gezogen, der grobe Partikel aus der Luft auffängt, damit die Maschine von innen nicht komplett verstaubt.

Im Prozess der Luftkühlung kondensiert ein Teil der Luftfeuchtigkeit und sammelt sich in einem Behälter oder kann per Rohr abgeleitet werden, die Maschine dient also auch als Luftentfeuchter.

Weniger Staub & weniger Feuchtigkeit, selbst ohne Kühlung wäre die Luftqualität durch eine Klima besser, aber mit der starken Kühlung ist sie die ultimative Waffe gegen stickige Sommerluft! Vor allem sind die Maschinen richtig einfach zu bedienen. Zieltemperatur eingeben, abwarten und fertig.