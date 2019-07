CoD: Modern Warfare – Dark Edition kommt mit echtem Nachtsichtgerät

Das neue Call of Duty: Modern Warfare soll sehr dunkel werden. Passend dazu heißt die Sammler-Edition "Dark Edition" und kommt mit einem echten Nachtsichtgerät. Von letzterem sind nun die ersten Bilder aufgetaucht.

Ein alter Bekannter. Es ist nicht das erste Mal, dass Call of Duty-Fans ein Nachtsichtgerät als Extra dazu bekommen. Schon bei der Prestige Edition von Call of Duty: Modern Warfare 2 war eine entsprechende Brille mit dabei. Die sah zwar anders aus, als das aktuelle Modell, hat aber auch damals schon funktioniert.

Got to see the Dark Edition working Night Vision Goggles which look amazing. Like a modern version of the old Modern Warfare 2 one. #ModernWarfare pic.twitter.com/NuQFkLWbdj — Leon Hurley (@LeonHurley) July 30, 2019

Die MW2-Variante konnte zwischen Schwarz/Weiß und dem klassischen Grün hin- und herschalten, den Fokus verstellen und die Leuchtstärke der eingebauten LEDs anpassen.

Welche Features das neue Nachtsichtgerät haben wird, ist noch nicht bekannt. Ein paar Rädchen und Schalter zum Verstellen verschiedener Optionen scheinen aber auf jeden Fall dran zu sein. Es ist übrigens das Nachtsichtgerät, welches Captain Price im ersten Trailer für sich nutzt.

Mehr dazu erfahren wir womöglich morgen. Am 1. August wird Activision den Multiplayer-Modus von Modern Warfare näher vorstellen. Neben einem neuen Trailer und einem Gameplay-Livestream wird es auch eine Post-Show geben.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für PS4 und Xbox One.