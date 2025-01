Monster Hunter Wilds kündigt zweite Beta kurz vor Release an und schenkt euch neue, exklusive Boni

Hier sind die Termine für die zweite Beta von Monster Hunter Wilds.

Lange dauert es nicht mehr, bis wir uns in Monster Hunter Wilds endlich auf die Jagd machen können. Bereits am 28. Februar 2025 erscheint die inzwischen sechste Generation der Reihe. Für alle, die trotzdem nicht so lange warten können, gibt es jetzt gute Nachrichten: Das Spiel bekommt nämlich noch vor Release eine zweite Beta spendiert!

Monster Hunter Wilds: Termin und Zeiten der zweiten offenen Beta

Erster Zeitraum der zweiten Beta: Freitag, 7. Februar 2025, 04:00 Uhr bis Montag, 10. Februar 2025, 03:59 Uhr

Freitag, 7. Februar 2025, 04:00 Uhr bis Montag, 10. Februar 2025, 03:59 Uhr Zweiter Zeitraum der zweiten Beta: Freitag, 14. Februar 2025, 04:00 Uhr bis Montag, 17. Februar 2025, 03:59 Uhr

Freitag, 14. Februar 2025, 04:00 Uhr bis Montag, 17. Februar 2025, 03:59 Uhr Plattformen: PS5, Xbox Series X/S und PC

Brauche ich PS Plus oder den Game Pass zum Spielen? Nein, wie in der offiziellen Ankündigung steht, benötigt ihr keinen Aboservice, um an der Beta teilzunehmen. Entsprechend gibt es diesmal auch keinen Vorabzugang für PS Plus-Mitglieder.

Inhalte der zweiten Beta

Die zweite Beta bietet unter anderem die Inhalte, die bereits in der ersten Anspielversion vorhanden waren. Wer an der ersten Beta teilgenommen hat, kann außerdem seine Spieldaten daraus übertragen und so etwa seinen Charakter und Palico mitnehmen – die dann übrigens auch ins fertige Spiel übertragen werden können.

Daneben soll es aber auch neue Inhalte geben. So wurde eine neue Monsterjagd enthüllt, die offizielle Webseite teast aber noch weitere Inhalte an, die noch nicht verraten wurden. Diese Inhalte kennen wir also bereits:

Charaktererstellung und unbegrenzte Anpassung

Story-Demo mit Eröffnungsszene

Chatacabra-Jagd

Alpha Doshaguma-Jagd

Gypceros-Jagd

13:07 Monster Hunter Wilds - Vorschau-Video mit Story-Überraschung

Neue Boni für die zweite Beta

Daneben werdet ihr für das Spielen der Beta auch wieder belohnt. Zum einen könnt ihr euch wieder den Palico-Anhänger für die Waffe verdienen, falls ihr die erste Beta verpasst haben solltet. Zusätzlich gibt es aber auch ein neues Item-Paket mit folgenden Inhalten spendiert:

Rohes Fleisch x10

Schockfalle x3

Fallgrubenfalle x3

Betäubungsbombe x10

Große Fassbombe x3

Rüstungskugel x5

Blitzkapsel x10

Große Dungkapsel x10

Um die Boni im fertigen Spiel zu erhalten, müsst ihr die Beta auf der Plattform spielen, auf der ihr später auch das Hauptspiel zocken wollt. Erstellt hier mindestens einen Charakter und speichert ab, dann erhaltet ihr die Boni später im Spiel.

Ohne aktuelle Anpassungen: Einen letzten Hinweis hat das Monster Hunter-Team zur Beta noch gegeben. Die neuesten Anpassungen am Spiel wie Performance-Verbesserungen, Balancing und angepasste Waffen-Mechaniken werden in der Beta noch nicht enthalten sein. Hier wird es also ein paar Unterschiede zum fertigen Spiel geben.

Hüpft ihr in die zweite Beta noch einmal rein oder haltet ihr es bis zum Release aus?