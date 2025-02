Monster Hunter Wilds im Angebot: Megahit für PS5 & Xbox schon vor Release günstiger sichern!

Am Freitag erscheint endlich Monster Hunter Wilds. Jetzt könnt ihr euch bereits Rabatt sichern.

Es ist nicht nur eines der am sehnlichsten erwarteten, sondern laut den bereits erschienenen Tests wohl auch eines der besten Spiele des Jahres 2025: Monster Hunter Wilds erscheint am 28. Februar. Wenige Tage vor Release gibt es das Action-Rollenspiel jetzt bereits sowohl für PS5 als auch für Xbox Series X günstiger, bei MediaMarkt bekommt ihr 10€ Preisnachlass im Vergleich zum UVP. Laut Vergleichsplattformen gibt es das Spiel derzeit nirgendwo günstiger:

Das Angebot findet ihr auch bei Saturn. Wenn ihr schnell bestellt, bekommt ihr Monster Hunter Wilds noch am Freitag direkt zum Release-Termin geliefert. Der Versand ist kostenlos.

Alternativ könnt ihr übrigens auch den normalen Preis von 79,99€ bezahlen und dafür das hübsch gestaltete Steelbook mit dazu bekommen. Bei MediaMarkt und Saturn scheint dieses zwar ebenso wie bei Amazon bereits ausverkauft zu sein, bei Otto ist es aber aktuell noch verfügbar:

Wie gut ist Monster Hunter Wilds?

Obwohl Monster Hunter Wilds erst am Freitag erscheint, dürfen Tests des Action-Rollenspiels schon seit Montagnachmittag veröffentlicht werden. Deshalb haben wir bereits ein ziemlich gutes Bild von der Qualität des Spiels, und dieses Bild deutet auf einen echten Hit hin! Laut OpenCritic liegt der internationale Wertungsdurchschnitt bei 89 Punkten, in unserem GamePro-Test haben wir mit 91 Punkten sogar noch ein kleines bisschen höher gewertet:

Zu den Gründen dafür, dass Monster Hunter Wilds nach Meinung vieler Kritiker*innen sogar noch besser ist als die Vorgänger, zählen neben den fantastisch designten Monstern auch diverse Änderungen am Gameplay. So sind die Kämpfe jetzt schneller und offensiver. Dass wir eine Zweitwaffe mitnehmen dürfen, sorgt zudem für mehr Flexibilität. Außerdem haben wir nun zahlreiche Möglichkeiten, die Umgebung zu unserem Vorteil zu nutzen, etwa indem wir Felsen auf Monster herabrollen lassen.

Manche der fünf Biome von Monster Hunter Wilds verfügen über eine sehr dichte Tier- und Pflanzenwelt.

Obendrein ist Monster Hunter Wilds jetzt zumindest nah dran an einer Open World: Die Spielwelt ist zwar noch immer in einzelne Biome unterteilt, die übrigens landschaftlich wunderschön sind und mit einer reichhaltigen Flora und Fauna überzeugen sowie kleine Dörfer bieten. Diese Gebiete sind jetzt aber vollständig offen, sodass ihr dort direkt die Monster suchen und angreifen könnt, ohne erst per Quest vom Lager in ein neues Gebiet reisen zu müssen.

Nach dem kompakteren Monster Hunter Rise orientiert sich Wilds beim Umfang zudem wieder eher an Monster Hunter World und bietet über 100 Stunden Spielspaß. Die diesmal tatsächlich ziemlich spannend geratene Story hat man zwar schon in etwa 20 Stunden durch, aber danach im Endgame geht die Monsterjagd erst so richtig los! Besonders hoch ist die Langzeitmotivation natürlich im Koop, aber Monster Hunter Wilds spielt sich auch allein ausgezeichnet.