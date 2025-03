In Monster Hunter Wilds gibt es so viele Anpassungsmöglichkeiten, aber ein wichtiges Feature fehlt mir

Eine Sache stört Samara aktuell beim Zusammenstellen der schönsten Outfits.

Loot, Loot, Loot – das ist in der Monster Hunter-Reihe die große Motivation. Ich liebe es, mir Ausrüstungsgegenstände auf die Wunschliste zu setzen und in den Kämpfen Materialien zu sammeln, um Schritt für Schritt darauf hinzuarbeiten.

Dabei ist mir die “Fashion Hunt” besonders wichtig. Natürlich will ich auch starke Rüstungen, mit denen die Monster mich nicht so leicht aus den Socken hauen, aber immer wieder den Style meiner Jägerin anzupassen, reizt mich noch mehr. Doch aktuell sorgt ausgerechnet die Waffe auf meinem Rücken dafür, dass ich immer wieder mit meinen Outfits hadere.

Dieses Waffen-Feature braucht Monster Hunter Wilds unbedingt

An einem Punkt in Monster Hunter Wilds war ich sehr glücklich mit meinem viktorianisch angehauchten “Bloodborne-Outfit”. Auf dem Rücken trug mein Charakter allerdings einen klobigen und quietschbunten Yian Kut-Ku-Hammer.

Das Outfit wirkt schön düster, aber der Hammer ist dann doch etwas exzentrisch.

Witzig war der Kontrast zwar schon, gleichzeitig habe ich jedoch den starken Wunsch verspürt, das Waffen-Aussehen ändern zu können. Auf den Wumms meines Hammers wollte ich nämlich nicht verzichten.

Meine Klamotten kann ich dagegen immerhin ab einem bestimmten Zeitpunkt vielfältig anpassen. Sobald ich das High Rank-Modell einer Rüstung einmal gebaut habe, kann ich sie auf das Aussehen jedes anderen hochrangigen Teils übertragen.

Dazu muss ich es einfach nur im Zelt-Menü unter “Ausrüstungsaussehen” ändern. Sogar die Farben darf ich dort anpassen.

Hier lässt sich das Aussehen der Ausrüstung im High Rank anpassen.

Ich kann beispielsweise als mysteriöse, dunkel gekleidete Bloodbornejägerin “cosplayen”, obwohl ich eigentlich eine weiße Flauschrüstung trage. Oder einfach mal einer Rüstung, die eigentlich gedeckte Farben nutzt, einen grellen Akzent verleihen. Ich liebe es, damit herumzuexperimentieren.

Wenn ich jetzt noch die Waffen-Optik auf mein aktuelles Outfit abstimmen dürfte, könnte ich den Stil perfektionieren, ohne im schlimmsten Fall sogar auf die besten Ausrüstungsstücke zu verzichten.

Samara Summer Samara hatte direkt zum Release von Monster Hunter World sehr viel Spaß mit dem Titel. Seither hat sie jedoch keine riesigen Bestien mehr in der Reihe gejagt.



Wilds hat sie aber direkt in den ersten Spielstunden wieder voll gepackt. Dank starkem Kampfsystem, wunderschöner Musik und der gemütlichen Camp-Atmosphäre ist sie inzwischen im Endgame angekommen und jagt jetzt vor allem den schönsten Outfits hinterher.

Mit meinem Wunsch bin ich nicht alleine und das liegt vor allem an den in Wilds eingeführten “Superwaffen”. Das Aussehen der Artian-Waffen wird in der Community gerade allgemein kontrovers diskutiert. Die einen mögen den “cleaneren”, metallischen Look, andere finden ihn langweilig oder sogar so hässlich, dass sie komplett auf diese Waffen verzichten.

Die Artian-Waffe von Kollege Stephan passt wunderbar zum Stil seines Charakters, aber das ist nicht immer der Fall.

Ich finde, dass die Teile je nach Typ und Outfit des Hunters durchaus schick sein und passen können, aber die Hämmer, die ich gebaut habe, wollten sich auch nicht so richtig in meinen Style einfügen.

Es gibt noch Hoffnung für Fashion-Hunter

Zwar könnte man meinen, dass der Waffen-Transmog fehlt, weil er für Probleme bei den Hitboxen sorgen könnte, weil die Formen und Größen ja doch mal abweichen. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Schließlich gab es das Feature bereits in früheren Teilen der Reihe.

Allerdings wurde es auch bei World und Rise erst später mit DLCs ergänzt. Ich habe also durchaus Hoffnung, dass wir auch in Wilds künftig das Waffen-Aussehen anpassen können. Trotzdem finde ich es schade, dass das praktische Feature nicht gleich zu Release im Spiel gelandet ist.

Wünscht ihr euch auch noch Waffen-Transmog für Wilds oder kommt ihr auch ohne das Quality of Life-Feature aus?