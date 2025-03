"Mir egal, wie gut sie sind: Ich nutze sie nicht": Monster Hunter Wilds-Fans meiden die besten Waffen, weil sie so hässlich sind

Nicht alle sind glücklich mit den neuen Waffen in Wilds, zumindest rein optisch.

In Monster Hunter Wilds dreht sich alles um das Loot-Karussell. Neben bestimmten Storyzielen sind wir ständig auf der Jagd nach den Monstern, die das richtige Crafting-Material droppen, um uns die beste Ausstattung schmieden zu lassen.

Aber was heißt eigentlich: beste Ausrüstung? Nun, einerseits geht es natürlich um die stärksten Rüstungen und Waffen, aber dem steht der Fashion Hunter-Gedanke gegenüber. Dieser geht bei einigen Fans so weit, dass sie sogar auf ganz bestimmte Waffen verzichten. Bei all ihren Vorzügen finden viele Jäger*innen sie einfach nicht schick genug.

Mit diesen mächtigen Waffen sind Monster Hunter Wilds-Fans unglücklich

Reddit-User devid_grade weist mit einem Guardians of the Galaxy-Meme auf die Artian-Waffen (im Post als "Artisan"-Waffen bezeichnet, was allerdings ein Tippfehler ist) im Spiel hin und erklärt zusätzlich:

Mir egal, wie gut sie sind, Ich benutze sie nicht. Sie sind ungelogen irgendwie hässlich. Nutzt ihr sie noch oder behaltet ihr eher Waffen aufgrund ihres Styles?

Wir wollen euch nicht genau dieselbe Frage stellen, aber mal ganz allgemein wissen, wie wichtig euch der Look eurer Hunter in Wilds ist:

Der Beitrag findet schon jede Menge Zustimmung, allein in Form von Upvotes. Über 14.000 hat er bislang gesammelt. Ein User bemerkt dazu beispielsweise: "Ja, sie sorgen bei mir definitiv dafür, dass ich mir wünsche, das Aussehen meiner Waffe ändern zu können." Das ist aber aktuell nicht möglich, im Gegensatz zu den Anpassungen bei der Rüstungs-Optik.

Natürlich ist der Look der Artian-Waffen Geschmackssache, beziehungweise variiert auch, je nachdem, welche ihr baut. Sie sind aber definitiv weniger abwechslungsreich oder martialisch als die typischen Monsterwaffen, was vermutlich einigen Fans ein Dorn im Auge sein dürfte.

Trotzdem sehen sie grundsätzlich nicht unbedingt immer schlecht aus. Aber urteilt selbst:

Was sind Artian Waffen eigentlich?

Artianwaffen sind neu in Monster Hunter Wilds und können im Endgame aus bestimmten Teilen gebaut werden. Um diese zu erhalten, müsst ihr gehärtete, also besonders starke und kampferprobte Monster bezwingen. Im Guide erfahrt ihr mehr darüber:

Das Farmen für die besten Waffen kann etwas Zeit in Anspruch nehmen, da die Drops zufällig sind und ihr beim Bauen nicht nur auf die richtigen Teile achten müsst. Sie verfügen zusätzlich über Angriff oder Affinität und ein Element, beziehungsweise einen Statuseffekt und eine Qualitätstufe.

Verratet uns gerne in den Kommentaren mehr darüber, welche Option ihr in der Umfrage gewählt habt, aber sagt uns auch, was ihr von den Artian-Waffen, beziehungsweise ihrem Look haltet – und natürlich, welche ihr schon gebaut habt.