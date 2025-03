Monster Hunter Wilds: Beste Rüstungen und Builds für Spielstart, Hohen Rang und Endgame

Die Rüstung in Monster Hunter bestimmt zu großem Teil euren Build.

Die Ausrüstung in Monster Hunter Wilds macht eine Menge aus. Denn eure Rüstung verhindert nicht nur, dass ihr als kleiner Drachen-Snack für zwischendurch endet, sondern gibt euch auch viele nützliche Fähigkeiten, mit denen ihr selbst den stärksten Monstern ordentlich auf die Mütze gibt. Wir listen euch die besten Rüstungen und Builds für den Spielverlauf auf.

Die besten Rüstungen im Low Rank

Anfangs bewegt ihr euch noch im niedrigen Rang (Low Rank). Hier sind die Monster einfacher und auch ihre jeweiligen Rüstungen geben euch nur sehr wenige Fähigkeiten.

So lassen sich kaum Builds bauen, mit denen ihr besonders effizient seid. Stattdessen wählt ihr hier am besten Rüstungen, mit denen ihr komfortabel durch die Geschichte kommt.

Hoffnungs-Set

Dank Göttlicher Segen könnt ihr mit diesem Set erstmal etwas ins Spiel kommen.

Dieses Set hilft euch durch die ersten Kämpfe von Monster Hunter. Dank Göttlicher Segen erhaltet ihr manchmal zufällig ausgelöst weniger Schaden, bis ihr euch etwas eingespielt habt.

Balahara-Set

Ausweichdistanz ist ein großartiger Skill für die meisten Waffen.

Sobald ihr euren ersten Balahara erledigt habt, solltet ihr die Teile etwas farmen und das komplette Set bauen. Dank Ausweichdistanz werden die nächsten paar Bosse bedeutend einfacher.

Nu-Udra-Set

Mit Groll und Schnellessen habt ihr ein ausgeglichenes Set, was euch leicht bis in den High Rank bringt.

Das nächste wirklich universell brauchbare Set bekommt ihr von Nu-Udra. Groll erhöht euren Schaden, wenn ihr Schaden erleidet und rote Gesundheit habt. Das wird durch den Set-Effekt Böses Blut verstärkt. Falls es für euch gefährlich wird, rettet euch Schnellessen mit einem schnellen Trank.

Die besten Rüstungen im High Rank

Nach dem Abspann startet ihr im hohen Rang (High Rank). Die Monster hier teilen ordentlich aus. Dafür haben die Rüstungen aber viele Fähigkeiten, die oft für bestimmte Waffenarten relevant sind. Zusätzlich enthalten alle Rüstungen zahlreiche Deko-Slots.

Wir empfehlen euch ein paar Rüstungen, die für alle Waffen geeignet sind.

Hoffnungs-Set / Kut-Ku Set

Auch hier könnt ihr wieder mit dem Hoffnungs-Set starten, weil es einfach schnell hergestellt ist und ihr wieder Göttlicher Segen bekommt. So gewöhnt ihr euch erstmal an den höheren Schaden des High Rank.

Alternativ nehmt das Set von Kut-Ku. Aufhetzer ist ein toller Skill, der euren Schaden erhöht, wenn ihr gegen wütende Monster kämpft, was ziemlich oft passiert.

Wächter-Fulgur-Set

Als nächstes empfehlen wir euch das Wächter-Fulgur-Set. Das hat auch drei Punkte in Aufhetzer, sowie Höchstmacht, was euch stärkt, wenn der Ausdauerbalken eine Weile voll ist. Das ist durch Ausdauererholung und den Set Bonus Aufschwung eigentlich durchgängig aktiv.

Solltet ihr zu viel auf die Mütze bekommen, dann nehmt stattdessen das Guss-Set. Das bietet eine gute Mischung aus Offensive und Defensive.

Die besten Rüstungen im Endgame

Nachdem ihr weit im Jägerrang aufgestiegen seid, startet das echte Endgame. Hier tretet ihr vor allem gegen die Apex-Monster an, aus deren Teilen sich die besten Rüstungs-Sets herstellen lassen. Sie haben oft besondere Fähigkeiten, die ihr nur auf ihnen findet. Außerdem haben die Rüstungen zahlreiche Deko-Slots, mit denen ihr sie gut anpassen könnt.

Ab hier solltet ihr eure Rüstungen unbedingt an eure Hauptwaffe anpassen. Wir haben versucht, die Sets so allgemein wie möglich zu halten, damit ihr darauf aufbauen könnt. Dann müsst ihr meistens nur eins der Teile, den Talisman und ein paar der Dekorationen austauschen.

Gore-Set

Kein anderes Set macht mehr Schaden, wenn ihr mit dem Virus-Debuff klarkommt.

Geeignet für: Doppelklingen, Bogen, Schweres Bogengewehr, Leichtes Bogengewehr

Das Set ist extrem offensiv, allerdings auch ein zweischneidiges Schwert durch den Set-Bonus Schwarze Finsternis. Im Kampf erleidet ihr Virusinfektionen, durch die ihr mehr Schaden erleidet. Aber wenn ihr einem Monster genug Schaden zufügt, bekommt ihr einen gewaltigen Schadens-Boost. Hier lohnen sich Antivirus-Dekos.

Dies ist das Standart-Set für die Fernkampfwaffen, also Schweres Bogengewehr, Leichtes Bogengewehr und mit leichten Abwandlungen auch der Bogen. Außerdem funktionieren auch Doppelklingen gut.

Build für Doppelklingen und Bogen

Gore-Helm Beta Erfrischung-Jwl 2 Figur-Jwl 1

Gore-Panzerung Beta Erfrischung-Jwl 2 X-Jwl 1

Gore-Armschutz Alpha Erfrischung-Jwl 2 X-Jwl 1

Gore-Hüftring Beta Sprung-Jwl 2 Sprung-Jwl 2

Gore-Beinschutz Beta Ausweich-Jwl 2 Vernunft-Jwl 1 Vernunft-Jwl 1

Marathon-Talisman III

Packt in die Slots mit dem X beliebige Dekos rein, mit denen ihr euch wohlfühlt, so wie zum Beispiel Göttlicher Schutz oder Schnellessen. Damit erhaltet ihr am Ende folgende Fähigkeiten:

Konstitution 5

Unverwundbarkeit 5

Ausdauererholung 3

Antivirus 3

Ausweichdistanz 2

Verschmelzung 1

Unbeeindruckt 1

[beliebiger Skill] 2

Build für Leichtes und Schweres Bogengewehr

Mit einer leichten Abwandlung bekommt außerdem das beste Set für beide Bogengewehre. Dafür müsst ihr nur drei Dinge tauschen:

Tauscht den Gore Kopf gegen W.-Vulkan-Maske Beta . Packt hier eines der Ausweich-Jwl 2 rein.

. Packt hier eines der rein. Packt in die Brust Ketten-Jwl 3 und ersetzt die beiden Erfrischung-Jwl 2 gegen Zerstörer-Jwl 2 .

und ersetzt die beiden Erfrischung-Jwl 2 gegen . Ersetzt den Talisman durch einen Ketten-Talisman II.

Damit kommt ihr dann auf:

Salve 5

Konstitution 4

Unverwundbarkeit 4

Antivirus 3

Ausweichdistanz 2

Unbeeindruckt 1

[beliebiger Skill] 2

Wächter Arkveld

Dank Schinder erzeugt ihr Wunden am fließenden Band, die euch dank Dezimierer noch heilen.

Geeignet für: Alle Nahkampfwaffen

Mit Schinder schlagt ihr schneller Wunden und verursacht mehr Schaden an ihnen. Dabei hilft auch, dass schon Schwächevorteil auf der Rüstung ist. Zudem werdet ihr geheilt, wenn ihr Wunden brecht, dank Dezimierer II. Das macht das Set komfortabel, gerade wenn ihr noch einige defensive Dekos sockelt.

Da Wunden zur Zeit eine der besten Schadenquellen sind, ist das Wächter Arkveld Set für alle Nahkampfwaffen geeignet.

Build für alle Nahkampfwaffen

W.-Arkveld-Helm Beta Schinder-Jwl 3 X-Jwl 1

W.-Arkveld-Panzerung Beta Aufweich-Jwl 3

W.-Arkveld-Armschutz Beta Schutz-Jwl 1 Schutz-Jwl 1 Schutz-Jwl 1

W.-Arkveld-Hüftring Beta Zerstörer-Jwl 2 X-Jwl 1

Dahaad-Beinschutz Beta Zerstörer-Jwl 2

Vorteil-Talisman II

Damit habt ihr alles abgedeckt, was euren Wunden-Schaden maximiert.

Schwächevorteil 5

Schinder 5

Göttlicher Segen 3

Teilezerstörer 3

Aufhetzer 2

Pestwiderstand 2

[beiebiger Skill] 2

Falls ihr das Gefühl habt, dass Wunden schneller entstehen, als ihr sie verbrauchen könnt, dann ersetzt das Schinder-Jwl einfach durch eines, dass euch einen weiteren Punkt Aufhetzer gibt.

Passt alles euren Begebenheiten an

Jede Waffe braucht natürlich ihre eigene Kombination aus Rüstungsteilen. Hier macht es auch einen gewaltigen Unterschied, ob ihr elementare Waffen, welche mit Statuseffekten oder mit reinem Schaden verwendet. Nutzt unsere Endgame-Sets also eher als Grundlage, um etwas eigenes zu entwickeln, ähnlich unserem Beispiel mit dem Gore-Set.