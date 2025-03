Monster Hunter Wilds: Megawattschnecke finden und fangen für Dareels Spezialforschungsbericht

Natürlich hat Dareel noch einen Auftrag ...

Wenn euch Dareel in Monster Hunter Wilds bittet, eine Megawattschnecke für ihn ausfindig zu machen, kennt ihr das Spielchen zwischen den zwei Forschern bereits: Sobald ihr für den einen geliefert habt, will der andere wieder etwas.

Das schleimige kleine Tierchen lässt sich leicht übersehen, aber im Prinzip ist es ganz einfach zu fangen. Die Aufgabe heißt dieses Mal "Dareels Spezialforschungsbericht".

Hier findet ihr die Megawattschnecke in Monster Hunter Wilds

Um die Schnecke zu erwischen, reist ihr ins Gebiet "Ruinen von Wyveria". Ihr könnt das Tier leider nicht wie bestimmte Käfer und so weiter auf der Map anzeigen lassen und müsst daher erst mal wissen, was ihr eigentlich sucht. Das Tierchen lässt sich leicht übersehen oder für "Wanddeko" halten, weil es sich so gut in die Umgebung einfügt.

Ihr findet sie an Felswänden oder vereisten Wandstellen und es handelt sich um eine platte, blau schimmernde Nacktschnecke. So sieht sie aus:

Das ist die Schnecke. Sie hängt an Felswänden oder vereisten Wänden.

Ihr könnt sie ganz einfach in Bereich 8 auf der Map finden. Wir haben uns eine gleich östlich von einem Punkt geschnappt, an dem ihr ein Feldlager aufschlagen könnt und haben euch den Fundort auf der Karte markiert:

In Bereich 8 ist die Schnecke zu Hause. Wir haben sie an diesem Punkt eingesammelt.

Die Megawattschnecke zu fangen, ist ganz einfach: Ist das Tierchen mal entdeckt, dann ist keine Eile geboten wie bei einigen agileren Wesen. Rüstet einfach das Fangnetz aus, zielt mit dem linken Trigger und werft es mit dem rechten Trigger.

Wichtig: Ihr bekommt hier nicht garantiert eine Megawattschnecke, da sie sich zwischen den fast identisch aussehenden Kilowattschnecken tummeln. Sie ist aber etwas größer als ihre regulären Kollegen und hat hellblaue Adern, wodurch ihr sie leicht erkennen könnt.

Schon habt ihr das Missionsziel erfüllt. Nun könnt ihr zurück ins Basislager der Windebene reisen und die Beute bei Dareel abgeben, natürlich sehr zum Leidwesen seines Kollegen.

Verratet uns gerne: Seid ihr womöglich bereits an Megawattschnecken vorbeigekommen und habt sie gar nicht als Tier erkannt?