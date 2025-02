Monster Hunter Wilds-Beta jetzt endlich wieder spielbar und sogar länger als vorher gedacht

Die Open Beta von Monster Hunter Wilds wird dank PSN-Ausfall verlängert.

Update am 14. Februar: Monster Hunter Wilds ist jetzt in die letzte Betaphase vor dem Launch des Spiels gestartet. Wir fassen hier noch einmal alles wichtige für euch zusammen und zeigen auch, wie die Verlängerung wegen des PSN-Ausfalls am vergangenen Wochenende ablaufen wird.

Das sind die neuen Zeiten für die Monster Hunter Wilds Beta

Dank des PSN-Ausfalls wird jetzt die Beta auf allen Plattformen folgendermaßen ablaufen:

Start : 14. Februar 04:00 Uhr

: 14. Februar 04:00 Uhr Ende: 18. Februar 03:59 Uhr

Aktuell gibt es auch keine Server-Probleme und ihr könnt ganz normal ins Spiel starten.

Monster Hunter Wilds: Die Beta bekommt 24 Stunden Extrazeit

In einem Post auf X hat sich der japanische Entwickler und Publisher an die Monster-Hunter-Community gewandt. Hier der Original-Post:

Und hier die deutsche Übersetzung:

"Jäger, wir freuen uns, euch bestätigen zu können, dass wir aufgrund des Ausfalls des PlayStation Networks in der ersten Woche von OBT2 die zweite Woche von OBT2 um +24 Stunden auf allen Plattformen verlängern werden!

Neuer Zeitraum: Februar, 7pm PT / 14. Februar, 3am GMT - 17. Februar, 6:59 pm PT / 18. Februar, 2:59 am GMT"

Die zweite Phase der Open-Beta wird also um ganze 24 Stunden verlängert. Statt wie geplant in der Nacht von Sonntag auf Montag, endet die zweite Testphase also erst in der Nacht von Montag auf Dienstag.

Besonders cool ist natürlich, dass so auch alle anderen Monster-Hunter-Fans die Möglichkeit bekommen, das Spiel, das am 28. Februar erscheinen soll, noch ein bisschen länger auszuprobieren. Zudem können so auch alle Spieler*innen in den Genuss der Bonus-Packs kommen, die es für die Teilnahme an der Open Beta gibt.

Monster Hunter Wilds ist der Nachfolger des erfolgreichen Monster Hunter World und lässt euch erneut in einer offenen Welt auf die Jagd nach riesigen Monstern und natürlich allerlei Ressourcen gehen.

Wie findet ihr das Vorgehen von Capcom? Habt ihr die Beta von Monster Hunter Wilds schon gespielt?