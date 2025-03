Monster Hunter Wilds erklärt die neuen Kampfmechaniken einfach nicht gut, darum übernimmt ein Fan das jetzt

Wusstet ihr, dass ihr mehr als einen Clash mit einem Monster haben könnt? Wir nicht.

Einer der größten Schwächen von Monster Hunter Wilds ist leider eine Konstante der Serie, über die neue Spieler*innen immer wieder stolpern. Mangelnde Tutorials und unübersichtliche Menüs werden zwar mit jeder Generation weniger, aber plagen auch den neuesten Ableger des Franchises.

Gerade bei einigen der neuen äußerst wichtigen Kampftechniken erfahrt ihr nicht alles, was ihr wissen solltet. Zum Glück könnt ihr aber bei Monster Hunter immer darauf zählen, dass die Community hilfreich zur Stelle ist.

So wie der YouTuber und Twitch Streamer Shincry, der ein aufschlussreiches Video auf X (ehemals Twitter) gepostet hat.

Darin erklärt er nicht nur, wie ihr die neuen Angriffe auslöst und mit welchen Waffen sie möglich sind, sondern gibt auch einige interessante Details preis, die das Spiel nirgendwo erklärt:

