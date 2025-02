Monster Hunter Wilds: Diese 7 Einsteigertipps machen euch im Nu zum Meisterjäger

Alma gibt alles, um euch anfangs zu helfen. Aber wir haben auch ein paar Tipps für euch.

Obwohl Monster Hunter Wilds es euch einfacher denn je macht, in die Reihe hineinzufinden, haben die Monster Hunter-Spiele doch recht viele Eigenarten, die sich oft nicht direkt erschließen. Daher helfen wir euch so gut es geht, damit eure erste Jagd auch zum Erfolg wird.

Die Wahl der Waffe ist alles

Insgesamt stehen euch 14 Waffen in Monster Hunter Wilds zur Verfügung. Zwar versucht Alma, euch am Anfang etwas zu geben, das zu euch passt, aber ihr solltet nicht dabei bleiben, falls ihr Schwierigkeiten habt.

In der Höhle mit dem roten Vorhang findet ihr das Testgelände.

Geht nach eurer ersten Jagd im Lager der Wüste in den Trainingsbereich. Ihr findet ihn rechts von der Anlegestelle des Luftschiffs. Probiert einfach mal alle 14 Waffen an dem Dummy aus und entscheidet euch dann für das, was euch am meisten Spaß macht und sich vor allem richtig anfühlt.

Schaut euch auch die erweiterten Kombos unter “Tutorials und Tipps” und dann “Waffensteuerung” an.

Belasst es aber nicht nur beim Dummy. Wiederholt ein paar Jagden, die ihr schon beherrscht, mal mit einer anderen Waffe. Nur so stellt ihr fest, ob ihr vielleicht Fernkampf lieber mögt oder sich Blocken natürlicher als Ausweichen anfühlt.

Denkt immer daran: In Monster Hunter gibt es an sich keine beste Waffe. Die beste Waffe ist die, mit der ihr euch am wohlsten fühlt.

Der Saikrii ist nützlicher als ihr denkt

Ihr bekommt schon nach wenigen Quests euren eigenen Saikrii, einen Laufvogel, der euch schneller die Welt erkunden lässt. Aber einige Funktionen werden nur kurz erklärt und wir haben sie mehrfach vergessen, während wir in Wilds unterwegs waren.

Insbesondere die Vorräte können schnell untergehen. Am Anfang jeder Quest erhaltet ihr einige Heiltränke und Rationen, die ihr mit auf die Jagd nehmen könnt. In alten Monster Hunter-Titeln musstet ihr diese aus einer Truhe nehmen.

In Wilds hat die Vorräte jedoch euer Saikrii dabei. Drückt dafür links auf das D-Pad. Dann könnt ihr sie ins Inventar packen. Wenn der Kampf länger dauert, dann werden diese auch einmal aufgefüllt.

Ihr könnt die Heiltränke auch direkt nutzen. Viele Gegenstände lassen sich nämlich sogar auf dem Rücken des Vogels nutzen. Schärft eure Waffe, wenn ihr gerade ein Monster ins nächste Gebiet verfolgt oder futtert schnell eine Ration gegen abnehmende Ausdauer.

Monster fangen ist immer besser

Wilds erklärt euch leider erst sehr spät, dass ihr Monster nicht unbedingt töten müsst, sondern auch fangen könnt. Dafür braucht ihr aber spezielle Gegenstände, die ihr zuerst herstellen müsst.

Zum einen benötigt ihr eine Falle. Das kann entweder die Schockfalle oder Fallgrube sein. Dann benötigt ihr noch Beruhigungsbomben.

Um Monster zu fangen müsst ihr sie erst schwächen, dann mit einer Falle betäuben und

Ob ihr ein Monster fangen könnt, seht ihr an dem Symbol auf der Minimap. Wenn neben dem Monster ein kleiner Totenschädel blinkt, dann ist eure Zeit gekommen. Legt eine der Fallen aus und lockt das Monster hinein. Ist es betäubt oder eingesponnen, dann stellt euch neben es und werft zwei Beruhigungsbomben.

So beendet ihr Jagden viel schneller als sonst.

Achtet aber darauf, dass ihr die Fallen und Bomben herstellen müsst. Fallengeräte bekommt ihr im Versorgungslager. Den Rest müsst ihr in der Wildnis finden, oder später im Spiel NPCs besorgen lassen.

Monsterteile gezielt bekommen

Um Waffen und Rüstungen zu fertigen, braucht ihr bestimmte Monsterteile. Für einen Hammer benötigt ihr oft den Kiefer des Monsters oder für einen Bogen den Schwanz. Auf der Jagd könnt ihr dann hoffen, dass das Monster selbst das Teil fallen lässt. Oder ihr helft nach!

Denn wenn ihr es schafft, mit stumpfen Schlägen den Kiefer eines Monsters zu zertrümmern, dann garantiert ihr, dass ihr auch den Kiefer bekommt. Den Schwanz des Monsters könnt ihr hingegen mit einer Klingenwaffe abtrennen.

Das funktioniert bei fast allen Monsterteilen. Seht dafür im Monsterlexikon nach und schaut, wo ihr draufhauen müsst und womit.

So spielt ihr wirklich solo

Falls ihr Monster Hunter wirklich für euch allein entdecken möchtet, aber ein paar Probleme habt und Hilfe braucht, dann kann euch Alma weiterhelfen.

Bei Alma könnt ihr in den Einstellungen ändern, wer euch unterstützen kann.

Habt ihr bei einer Jagd Unterstützung nötig, dann könnt ihr ein Leuchtzeichen absetzen. Dann eilen euch Olivia und ihre Crew zu Hilfe. Aber es können auch andere Spieler*innen darauf reagieren und ersetzen dann die NPC-Jäger*innen.

Falls ihr das nicht möchtet, dann geht zu Alma. Dort könnt ihr einstellen, dass wirklich nur die NPC Jäger und Jägerinnen euch unterstützen und nicht online nach Mitspielenden gesucht wird.

Schnell die Taschen auffüllen

Zwischen Jagden verbraucht ihr bestimmt einige Heiltränke, nutzt Bomben, Fallen oder Rationen. Dann wird es an der Zeit, die Taschen wieder in einem Lager oder Dorf aufzufüllen.

Macht das besser nicht von Hand und sucht euch durch die gesamte Itemkiste. Nutzt stattdessen Objektsets.

Legt einige Objektsets fest, je nachdem was ihr Jagd oder welche Waffe ihr nutzt.

Drückt dafür im Menü “Objekte senden” den linken Stick. Dann landet ihr im Menü für Sets. Hier könnt ihr abspeichern, was ihr gerade alles mit euch führt.

Kommt ihr später wieder vorbei, dann könnt ihr die Taschen wieder genau mit den Gegenständen befüllen lassen, die ihr zuvor abgespeichert habt. Solange ihr sie natürlich noch vorrätig habt.

Im gleichen Zug könnt ihr hier auch die Radial-Menüs anpassen. Ansonsten müsst ihr um Gegenstände zu nutzen durch euer gesamtes Inventar scrollen, was Zeit kostet. Legt euch die wichtigsten Gegenstände ins Kreis-Menü, so wie Fallen oder Munition für die Schleuder.

Nützliche Fähigkeiten zum Start

Falls ihr ganz neu in Monster Hunter seid, dann macht euch die Fähigkeit “Göttlicher Segen” das Spiel eine ganze Ecke einfacher. Damit verringert ihr den Schaden von Angriffen auf euch um bis zu 50 Prozent.

Göttlicher Segen kann euch den Hintern retten, wenn ihr Probleme gegen bestimmte Monster habt.

Ihr habt die Fähigkeit auf eurer ersten Rüstung. Sobald ihr aber einige Teile austauscht, werdet ihr plötzlich ordentlich auf die Nase bekommen. Daher kann es sich lohnen, wenn ihr früh einen Talisman fertigen lasst.

Neben Waffen und Rüstungen ist dies ebenfalls ein Ausrüstungsgegenstand, der euch Fähigkeiten verleihen kann. Ihr könnt sie recht früh bei Gemma schmieden lassen. Ein “Göttlicher Segen-Talisman" lässt sich aus Teilen der ersten drei Monster herstellen und auch leicht verbessern.

Welchen unserer Tipps fandet ihr besonders nützlich, beziehungsweise, was habt ihr bisher vielleicht komplett übersehen?