Monster Hunter Wilds: Sandwusel fangen - so findet und schnappt ihr ihn ganz leicht für die Trophäe "Hab 'ne Sternschnuppe gefangen!

Mit einem Trick ist der Sandwusel in MH Wilds ganz leicht zu fangen.

Am Ende der Questreihe um Samins Forschungsbericht steht euch noch eine kleine Herausforderung bevor: Ihr sollt eine Wüstenmaus fangen, die wie eine Sternschnuppe glitzert. Der Sandwusel taucht allerdings in Monster Hunter Wilds nur bei bestimmten Bedingungen auf und ist noch dazu verdammt schnell. Wir verraten euch, wie ihr ihn fangt.

Fundort des Sandwusels in MH Wilds

Der Sandwusel ist in der Windebene unterwegs und bewegt sich hier im nördlichen Bereich von Areal 13 und in Areal 11. Am schnellsten erreicht ihr das vom Feldlager "Gebiet 13: Oase" aus. Allerdings muss auch eine bestimmte Uhrzeit gegeben sein, damit der Sandwusel spawnt:

Tageszeit : Nacht

: Nacht (optional) Wetter: Fülle

Es gibt Berichte, dass der Sandwusel bei Fülle öfter spawnt. Wir haben aber auch bei anderem Wetter Glück gehabt.

Im markierten Areal taucht der Sandwusel hauptsächlich auf.

Die richtigen Bedingungen könnt ihr auf zwei Arten erzwingen. Entweder ihr ruht euch an eurem tragbaren Grill oder im Zelt (unter dem Abschnitt Mahlzeit) aus und stellt hier das gewünschte Wetter sowie die Uhrzeit ein. Das kostet euch 300 Forschungspunkte.

Alternativ nehmt ihr bei Alma die 4 Sterne-Quest "Die Wüste kennt kein Meer" oder die 1 Stern-Quest "Anstieg des Sandsees" an. Beide versetzen die Ebene automatisch in die Abendzeit, die innerhalb einer Minute zur Nacht wird. Trotz Ödzeit hatten wir hier am verlässlichsten Erfolg. Taucht der Sandwusel bei euch nicht auf, brecht ihr die Quest einfach ab und versucht es erneut.

Jetzt müsst ihr euch nur noch im Bereich zwischen Areal 11 und 13 umsehen. Den Sandwusel erkennt ihr daran, dass er weiß leuchtet und eine Glitzerspur hinter sich her zieht.

Hier könnt ihr euch im Video anschauen, wie der Sandwusel aussieht und wie ihr ihn fangt:

0:36 Monster Hunter Wilds: So schnappt ihr euch den Sandwusel

Autoplay

Sandwusel fangen - mit diesem Trick klappt es

Theoretisch könnt ihr den Sandwusel wie andere kleine Wesen einfach mit dem Fangnetz schnappen. Das braucht aber eine Menge Geschick, denn er ist ziemlich schnell. Es gibt allerdings einen Trick, um das Fangen ganz leicht zu machen: dafür benötigt ihr Schreikapseln.

Die Schreikapseln erhaltet ihr von den Baunos, also den Flugsauriern, die überall im Areal hier über euch umherschwirren. Zielt einfach mit eurer Greifklaue auf sie. Wenn die Kreis-/B-Taste aufploppt, seid ihr nah genug dran und könnt euch die Schreikapseln von ihnen mopsen.

Feuert sie dann auf den Sandwusel und er ist für einige Sekunden betäubt. Das ist genug Zeit, um euch mit dem Fangnetz zu nähern und die kleine Wüstenmaus einzusacken. Gebt die Quest zum Abschluss bei Samin ab und ihr habt nicht nur die Forschungsbericht-Missionsreihe abgeschlossen, sondern verdient euch gleich noch die Trophäe "Hab ‘ne Sternschnuppe gefangen!"