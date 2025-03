"Epischer geht's nicht!" Diese neue Mechanik in Monster Hunter Wilds ist mein absolutes Lieblings-Feature und ich fühle mich jedes Mal wie eine Anime-Protagonistin

Myki ist seit Monster Hunter Portable 3rd ein großer Fan der Reihe und lässt sich natürlich den neuesten Ableger nicht entgehen. In Monster Hunter Wilds legt sie die Energieklinge, die sie so lange in Monster Hunter World gespielt hat, ab und greift wieder zu ihrer geliebten Gewehrlanze. Neben der neuen Schuss-Kombo der Gewehrlanze, gehören die neuen Power Clashes und die Offset-Attacken zu ihren liebsten Neuerungen in Monster Hunter Wilds.