Monster Hunter Wilds: Spurenschwanzechse finden und fangen - so gelingt's für Dareels Forschungsbericht

Eine Spurenschwanzechse aufzutreiben ist eigentlich gar nicht so schwierig, ihr müsst aber erst mal wissen, wie's geht.

In der Welt von Monster Hunter Wilds wuseln neben den großen Monstern jede Menge kleine einheimische Tierchen herum. Diese gezielt aufzustöbern und zu fangen, ist manchmal gar nicht so leicht, gerade wenn ihr noch nicht wisst, wonach ihr genau sucht.

Wir helfen euch, die Spurenschwanzechse (auf Englisch: Tracktail Lizard) aufzustöbern und zu fangen, damit ihr die Nebenquest "Dareels Forschungsbericht" abschließen könnt.

Hier findet ihr die Spurenschwanzechse

Im Basislager in der Windebene erhaltet ihr im großen Forschungszelt von Dareel die Quest, das Tierchen zu fangen. Viel Info gibt es dazu aber erst mal gar nicht. Ihr könnt das Tier aber direkt in der Windebene finden, allerdings nur, wenn ihr an der richtigen Stelle sucht und euch geschickt anstellt. Die Echsen sind nämlich ziemlich scheue Wesen.

So findet ihr das Tier: Begebt euch in der Windebene in das Gebiet mit den großen Sanddünen im Westen, also die Areale 11, 12 und 13 auf der Map.

Nun lauft ihr am besten langsam und haltet gut Ausschau. Die Echsen huschen meist zu zweit durch den Sand. Sie hinterlassen außerdem Spuren, die wie Monstertapser aussehen, mit ihrem Schwanz (daher der Name).

Sobald sie euch bemerken, graben sie sich aber ein und verschwinden. Ihr solltet also nicht einfach kopflos auf sie zustürmen. Rüstet stattdessen erst den Ghilliemantel aus, den ihr von Anfang an in eurem Inventar habt. Damit erregt ihr weniger Aufmerksamkeit von kleinen und großen Wesen.

1:14:55 Wer Monster Hunter nach Wilds noch ignoriert, ist selber schuld

So fangt ihr eine Echse

Rüstet euer Fangnetz aus: Bei der Standardcontrollerbelegung haltet ihr dazu L1 (PS5) oder LB (Xbox) und schaltet dann mit Viereck und Kreis (PS5) oder X und B (Xbox) durch eure Items. Dann könnt ihr das Netz mit Viereck, beziehungsweise X ausrüsten.

Pirscht euch jetzt langsam an die Echsen an und kommt ihnen nicht zu nahe, bevor ihr mit dem Netz zielt (L2/LT). Wird die weiße Umrandung um das Fadenkreuz orange, seid ihr nah genug dran und könnt die Echsen mit R2/RT einfangen.

Monster Hunter Wilds ist am 28. Februar für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen.