Monster Hunter Wilds: Title Update 1 bringt viel mehr als gedacht, darunter eines der meistgewünschten Features

In Monster Hunter Wilds gibt's bald kostenlos neue Inhalte.

Monster Hunter Wilds wird wie schon frühere Teile der Reihe nach dem Release noch regelmäßig mit neuen und kostenlosen Inhalten erweitert. Dass das erste Title Update für April anstand, war bereits bekannt. Nun wissen wir aber genau, was alles drin steckt und es ist mehr als erwartet.

Wann erscheint Title Update 1 für Monster Hunter Wilds? Am 4. April 2025

Vorab war bereits bekannt, dass mit dem ersten großen Update Mizutsune ins Spiel kommen würde und uns außerdem eine neue Versammlungsstätte erwartet. In dem rund 20-minütigen Showcase zum kommenden Update steckte aber noch deutlich mehr. Nicht alle neuen Inhalte kommen dabei direkt mit dem Title Update, einige folgen in den nächsten Wochen.

Neues Monster: Mizutsune (verfügbar ab: JR 21)

Mizutsune (verfügbar ab: JR 21) Zoh Shia als High Rank-Monster (verfügbar ab: JR 50)

als High Rank-Monster (verfügbar ab: JR 50) Arenaquests: Zeitbasierte Ranglisten-Quests mit vorgegebener Ausrüstung

Zeitbasierte Ranglisten-Quests mit vorgegebener Ausrüstung Herausforderungsquests: Zeitlich begrenzte Eventquests, bei denen ihr für Teilnahme und Abschlusszeit Waffenanhänger verdienen könnt

Zeitlich begrenzte Eventquests, bei denen ihr für Teilnahme und Abschlusszeit Waffenanhänger verdienen könnt Große Stätte: Versammlungsstätte für Hunter, in der ihr mit anderen Jäger*innen interagieren, Musik lauschen und das neue Minispiel Fass-Bowling spielen könnt (verfügbar ab: JR 16)

Die Große Stätte bietet zudem eine kleine aber feine Änderung, die viele langjährige Fans in Wilds bislang schmerzlich vermisst hatten: das Palico-Essen! Statt dass ihr also im Zelt oder am Grill für euch alleine kochen müsst, könnt ihr euch hier von Palico-Köchen in niedlichen Cutscenes bekochen lassen und gemeinsam essen.

Diese Neuerungen erwarten uns in den nächsten Wochen noch:

23. April - 7. Mai: Saisonales Event: "Fest der Eintracht: Blütentanz" – bringt neue Eventquests und einzigartige Rüstungen

Saisonales Event: "Fest der Eintracht: Blütentanz" – bringt neue Eventquests und einzigartige Rüstungen 30. April - 21. Mai: Event-Quest mit Kampfgehärtetem Rey Dau

Event-Quest mit Kampfgehärtetem Rey Dau Ende Mai: Kooperation mit einer weiteren Capcom-IP und zusätzliche Funktionen

Neues Outfit für Alma (kostenlos)

für Alma (kostenlos) Gesten-Set mit klassischen Gesten (kostenlos)

mit klassischen Gesten (kostenlos) Kosmetik-DLC-Paket 1 (kostenpflichtig)

21:42 30 Mechaniken, die Monster Hunter nicht erklärt - Wir schon!

Autoplay

Daneben haben wir ganz am Ende des Livestreams auch bereits einen ganz kurzen Blick auf das nächste Title-Update werfen können. Das soll im Sommer erscheinen, einen genauen Termin gibt es aber noch nicht.

Was wir aber zumindest in einer ganz kurzen Szene sehen konnten, war das neue Monster, das mit dem Update ins Spiel wandert – oder zumindest seine Klaue. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass es sich dabei um Lagiacrus handelt, einem der beliebtesten Monster der ganzen Reihe.

Was haltet ihr von den Inhalten für Title Update 1? Freut ihr euch drauf oder fehlen euch noch wichtige Änderungen?