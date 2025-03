Monster Hunter Wilds: Neues Update behebt bald Game Breaking-Bug - endlich ist ein wichtiger NPC nicht mehr verschollen

Für Monster Hunter Wilds steht ein neuer Patch an, der ein großes Problem behebt.

Obwohl Monster Hunter Wilds einen unglaublich erfolgreichen Start hingelegt hat – allein am Releasetag spielten bis zu 1,3 Millionen Spieler*innen auf Steam gleichzeitig – gibt es auch noch ein paar Bugs und Probleme im Spiel.

Unter anderem kamen über das Wochenende einige Meldungen von Fans auf, die plötzlich die Story nicht mehr weiterspielen konnten. Falls ihr selbst auf dieses Problem gestoßen seid, gibt es jetzt bald Abhilfe.

Konkret hat sich der offizielle Support-Account von Monster Hunter auf X/Twitter gemeldet, um das neue Update anzukündigen. Demnach soll der Patch bei uns am 4. März um 9:00 Uhr morgens ausgerollt werden und folgende Verbesserungen mit sich bringen:

Fixes für Bugs, durch die die Zutatenzentrale und "Grill a Meal" nicht freigeschaltet werden

Fix für Progression-Bug in Kapitel 5-2

Konkret geht es bei dem Progression-Bug um einen NPC, mit dem ihr eigentlich sprechen müsst, um die Story in Kapitel 5-2 "Die Welt steht Kopf" voranzutreiben. Seid ihr also selbst an dieser Stelle in der Story und könnt Maki trotz des entsprechenden Questmarkers nicht finden, seid ihr vermutlich betroffen.

Der Beitrag weist außerdem darauf hin, dass etwaige Online-Sessions beendet werden, sobald der Patch da ist. Wollt ihr wieder online spielen, müsst ihr das Spiel dann updaten.

Das ist bereits das zweite kleinere Update, das Capcom in den letzten Tagen raushaut. Am Wochenende ist schon ein Patch live gegangen, der einen Bug bei der Schmiede behoben hat. Hier wurden versehentlich Tutorials mehrmals angezeigt und diverse Optionen waren nicht verfügbar.

Auch wenn diese Updates natürlich von der Community begrüßt werden, gibt es auch zahlreiche Rufe nach einem Performance-Update. Primär am PC stoßen viele Spieler*innen nämlich auf diverse Probleme und Abstürze. Allerdings dürfte es noch um einiges länger dauern, ehe Capcom Fixes für diese Fehler veröffentlicht, immerhin dürften sie deutlich komplexer ausfallen.

Wart ihr auch von diesem oder anderen Bugs im Spiel betroffen? Wie ist euer Gesamteindruck von Monster Hunter Wilds bisher?