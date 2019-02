Monster Hunter World - Witcher 3-Event gestartet: Das steckt drin

Bereits im Dezember 2018 wurde ein kostenloses Crossover-Event für PS4 und Xbox One von Monster Hunter World mit The Witcher 3: Wild Hunt angekündigt. Nun ist es endlich so weit!

Das Event lässt euch in die Fußstapfen von Geralt von Riva treten und mit neuen Fähigkeiten auf Monsterjagd gehen. Dafür gibt es neue Quests, neue Items und ein neues Monster aus dem Witcher-Universum.

[PS4/X1] Hone your senses and get ready to hunt as Geralt from The Witcher 3: Wild Hunt in #MHWorld ?



Free Update available starting at 4pm PST / 12am GMT pic.twitter.com/dIuD1dpS0x