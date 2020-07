Monster Rancher 2: PS1-Klassiker des Anime für Nintendo Switch angekündigt

1999 erschien Monster Rancher 2 für die Playstation in Japan - unter dem Titel Monster Farm 2 - und in den USA. Die europäische Fassung folgte rund ein Jahr später. Eine gleichnamige Anime-Serie lief von 1999 bis 2001. Nun, 20 Jahre später, folgt eine Umsetzung für die Nintendo Switch sowie für Android- und iOS-Geräte.

Das ist Monster Rancher 2

Darum geht's: Monster Rancher 2 versetzt euch in die Rolle eines Züchters und Trainers zahlreicher Kreaturen. In der Story müsst ihr zu einer Art Meister werden, indem ihr die vier mächtigsten Kreaturen des Landes besiegt.

Ihr müsst euch um die Aufzucht und das Training der Wesen kümmern, damit diese in Turnieren gegen andere Monster kämpfen können. Das Spielprinzip erinnert etwas an Pokémon. Insgesamt könnt ihr mehr als 400 Monster sammeln, die alle über andere Kräfte verfügen.

Sammelt sie alle! Mit der Zeit schaltet ihr immer mehr der Kreaturen frei, die ihr dann in eure Sammlung übernehmt. Dazu nehmt ihr an Events rund um die Story teil, in denen ihr neue Kreaturen erhaltet. Darüber hinaus könnt ihr euch auf eine Expedition begeben, während der ihr seltene Items finden könnt, die euch dabei helfen, neue Monster auszubrüten. Zusätzlich ist es möglich, dass euch eine eurer Kreaturen Items übergibt, die euch wiederum bei der Zucht von neuen Wesen helfen.

Monster Rancher 2 erhielt bei Release sehr gute Wertungen und hat heute auf Metacritic noch eine Bewertung von 83/100 Punkten.

Publisher Koei Tecmo wird die Simulation in Japan diesen Herbst für die Nintendo Switch, iOS- und Android-Geräte veröffentlichen. Ein genaues Datum sowie ein Releasetermin für Europa und die USA wurden noch nicht genannt.

Kennt ihr Monster Rancher 2 noch von der Playstation? Freut ihr euch über einen Release für die Nintendo Switch?