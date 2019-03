Macht euch bereit - Morgen kündigt Nintendo wieder neue Spiele an

Nintendo hat auf Twitter angekündigt, dass morgen eine neue Nintendo Direct stattfinden wird. Der 'Nindies Showcase Spring 2019' stellt die kommenden Indie-Highlights vor, die euch demnächst auf der Switch erwarten.

Los geht es am 20. März um 17 Uhr deutscher Zeit. Der Stream wird in etwa 30 Minuten dauern. Damit hält sich der japanische Konzern an sein bisheriges Muster von zwei Nindie-Showcases pro Jahr. Einen im Frühling und einen im Herbst.

Tune in this Wednesday, March 20 at 9am PT for a new #Nindies Showcase video presentation featuring about 30 minutes of information on indie games coming to #NintendoSwitch!



? https://t.co/4fsOepyBNM pic.twitter.com/dy3nuqtlxM