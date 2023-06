Mortal Kombat 1: Vorbestellen für PS5, Xbox & Switch und mit der Premium Edition früher spielen

Mortal Kombat 1 könnt ihr jetzt in der Premium oder in der Standard Edition vorbestellen.

Mortal Kombat 1 könnt ihr jetzt in der Premium Edition vorbestellen und euch dadurch nicht nur zusätzliche Ingame-Inhalte, sondern auch früheren Zugang zum Spiel sichern: Die Premium Edition erscheint nämlich schon am 14. September, die Standard-Version erst am 19. September. Bei Amazon könnt ihr euch die Premium Edition jetzt zum Preis von 99,99€ für PS5 oder Xbox Series X sichern, der Händler verspricht eine Lieferung pünktlich zum Release:

Alternativ ist die Mortal Kombat 1 Premium Edition auch schon bei einigen anderen Händlern bestellbar, beispielsweise bei MediaMarkt. Außerdem könnt ihr das Spiel natürlich ebenfalls in der Standard-Version vorbestellen, und zwar zum Preis von 74,99€ für PS5 und Xbox Series X oder für 69,99€ in der Switch-Version. Für die Nintendo Switch gibt es leider keine Premium Edition.

Was bietet die Mortal Kombat 1 Premium Edition?

Die Mortal Kombat 1 Premium Edition bietet neben früherem Zugang auch einige Zusatzinhalte.

Neben dem früheren Zugang zum Spiel enthält die Mortal Kombat 1 Premium Edition 1250 Einheiten der Ingame-Währung Drachenkristalle sowie das Kombat Pack. Das Kombat Pack wiederum liefert euch einen Skin mit dem Aussehen von Jean-Claude Van Damme, der direkt zum Start verfügbar ist. Außerdem bekommt ihr sechs neue spielbare Charaktere sowie fünf neue Kameo-Kämpfer, die aber alle erst später nachgeliefert werden.

Was ist Mortal Kombat 1?

4:00 Erstes Gameplay zu Mortal Kombat 1 enthüllt und jap, wir essen dann heute nichts mehr...

30 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Teils erhält die berühmte Fighting-Game-Reihe mit Mortal Kombat 1 ein Reboot. Das bedeutet, dass die individuellen Geschichten der Charaktere wieder auf den Startpunkt zurückgesetzt werden und vieles geändert wird. Beispielsweise sind Sub-Zero und Scorpion nun Brüder.

Auch spielerisch gibt es Veränderungen. Neu ist etwa das Kameo-System, durch das ihr einen zweiten Kämpfer rufen könnt, um einzelne Attacken auszuführen. An der brutalen Gewaltdarstellung, die so überzeichnet ist, dass sie eher komisch als schockierend wirkt, hat sich hingegen nichts geändert. Der obige Trailer vermittelt davon bereits einen guten Eindruck.

