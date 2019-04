Heute steht endlich Mortal Kombat 11 in den Läden, wenn auch zunächst nur für PS4 und Xbox One - die Nintendo Switch-Version erscheint bei uns erst am 10. Mai 2019.

Unser Test zum (lächerlich) brutalen Fighting Game folgt zwar noch, aber wir wollen euch trotzdem wissen lassen, wie Mortal Kombat 11 von der internationalen Presse aufgenommen wurde. Denn die ersten Tests sind bereits verfügbar.

Aktuell steht Mortal Kombat 11 auf Metacritic bei einer Wertung von 83 und auf OpenCritic steht das Spiel bei 82. Eine Enttäuschung wartet auf Fans also definitiv nicht.

Wie Mortal Kombat bei den einzelnen Outlets abschneidet, entnehmt ihr der unteren Tabelle.

Bisherige Test-Wertungen

SEITE WERTUNG IGN 9/10 GamesRadar+ 8/10 Variety 8/10 GameSpot 8/10 USgamer 7/10 Push Square 7/10 DualShockers 9/10 Twinfinite 4.5/5 GamingBolt 8/10 ----- MetaCritic 83 OpenCritic 82

*Aufgerufen am 24.04. um 11:50 Uhr

Werdet ihr euch Mortal Kombat 11 holen?