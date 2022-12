Most Wanted 2023: Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten?

Nur noch wenige Tage, dann begrüßen wir das neue Jahr, das speziell im ersten Halbjahr so vollgestopft mit spannenden Spielen ist, wie kaum ein zweites zuvor. Daher sind wir richtig gespannt, auf welches mögliche Highlight ihr euch 2023 am meisten freut.

Das Ergebnis aus 2022: Im vergangenen Jahr haben Horizon Forbidden West (23%), God of War Ragnarök (22%) und Elden Ring (16%) klar das Rennen gemacht. Darauf folgten mit Hogwarts Legacy, Starfield und Zelda: Tears of the Kingdom drei Spiele, die in diesem Jahr nicht mehr erschienen sind.

Was ist euer Most Wanted 2023?

In unserer diesjährigen Umfrage findet ihr ausschließlich Spiele, die laut Entwickler und Publisher 2023 erscheinen sollen. Titel wie Silksong, Metroid Prime 4 oder so manches Xbox-Exclusive wie Hellblade 2, findet ihr daher nicht in der Liste. Wir haben zudem neben den größten Blockbustern all jene Spiele in die Liste aufgenommen, von denen wir ausgehen, dass sich viele von euch für sie entscheiden könnten.

Ist euer meist erwartetes Spiel aber nicht aufgeführt, schreibt uns gerne in die Kommentare, welchem Titel ihr am meisten entgegenfiebert. Wie gewohnt, nehmen wir einige eurer Antworten mit in die Auswertung der Umfrage auf, die aller Voraussicht nach "zwischen den Jahren" erscheint.

