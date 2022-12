Ihr habt das beste Need for Speed gewählt und habt zwei eindeutige Favoriten

Die bislang 28 Jahre Need for Speed haben eine lange Liste an Ablegern hervorgebracht. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand beinahe alle gespielt hat, ist sehr gering, aber kein Hindernis für seinen Lieblingsteil abzustimmen. Und wie sich zeigt, dominieren vor allem zwei Titel, die ohnehin in der Community hoch angesehen sind.

Zwei NfS-Schwergewichte setzen sich durch

Die zwei Need for Speed-Titel, die sich ein Kopf-An-Kopf-Rennen geliefert haben, sind Underground 2 und das originale Most Wanted. Mit nur wenigen Stimmen konnte sich Underground 2 durchsetzen, wobei auch nach Most Wanted erst einmal lange nichts kommt, bis wir beim ersten Underground angekommen sind:

Das frisch veröffentlichte Unbound hat die All-Time-Favoriten zwar nicht toppen können, aber immerhin mit 219 Stimmen Platz 4 belegt und sich so auch gegen den Vorgänger Heat (210 Stimmen) durchgesetzt – so wie auch bei uns im GamePro-Test:

Das gesamte Umfrageergebnis

Underground 2 (33%, 1.568 Abstimmungen) Most Wanted (2005) (28%, 1.325 Abstimmungen) Underground (7%, 327 Abstimmungen) Unbound (5%, 219 Abstimmungen) Heat (4%, 210 Abstimmungen) Most Wanted (2012) (3%, 133 Abstimmungen) Carbon (3%, 131 Abstimmungen) Need for Speed III: Hot Pursuit (3%, 123 Abstimmungen) Porsche (2%, 97 Abstimmungen) Need for Speed (2%, 72 Abstimmungen) Hot Pursuit (2010) (1%, 65 Abstimmungen) Need for Speed II (1%, 62 Abstimmungen) Payback (1%, 58 Abstimmungen) Hot Pursuit 2 (1%, 58 Abstimmungen) ProStreet (1%, 57 Abstimmungen) Brennender Asphalt (1%, 54 Abstimmungen) The Need for Speed (1%, 37 Abstimmungen) Undercover (1%, 36 Abstimmungen) Hot Pursuit Remastered (1%, 35 Abstimmungen) Rivals (1%, 31 Abstimmungen) The Run (1%, 24 Abstimmungen) Shift (0%, 23 Abstimmungen) World (0%, 12 Abstimmungen) Shift 2: Unleashed (0%, 10 Abstimmungen) Underground Rivals (0%, 5 Abstimmungen) Nitro (0%, 2 Abstimmungen) No Limits (0%, 1 Abstimmungen)

Stand: 14. Dezember 2022 um 14:15 Uhr

Falls ihr euch nochmal zurückbesinnen wollt:

"Damals" war alles besser

Das Ergebnis hängt natürlich voranging damit zusammen, welche Teile ihr selbst miterlebt habt und mit welchem ihr eingestiegen seid. Der Großteil von euch ist sich aber grundlegend einig, dass damals alles besser war, wobei die Definition von "damals" etwas abweicht.

Während GamePro-User RuhM79 mit seiner Aussage "Seit The Need for Speed 2 Spezial Edition ist es nur noch bergab gegangen." viel Zuspruch von euch bekam und damit die Talfahrt der Serie sehr früh ansetzt, machen viele, darunter Ich-bin-ich, nach einem Underground-Teil einen Schlussstrich:

Mein Platz 1 ist Underground 2, dann Teil 2 und 3 (also die ersten überhaupt) alles danach ja ok aber lange fesselnd und prägend war nichts mehr…

Auch affentheater84 bevorzugt einen der frühen Ableger:

Mein Favorit ist ganz klar NfS III: Hot Pursuit. Das war damals einfach die Revolution. So geniale Verfolgungsjagten mit der Polizei hatte man bis dahin noch nicht gesehen. Und die Grafik war damals auch echt genial. Ich erinnere mich noch wie uns die Kinnlade bei den Spiegelungen der Autos runtergeklappt ist.

Das neue Need for Speed Unbound kommt zwar in der Umfrage durchaus gut an, aber eben auch nicht gut genug, so wie bei WarChief:

Ich hatte Spaß mit Unbound und habe auch die Story zu ende gespielt, jedoch ist es im Vergleich zu früheren Teilen ein riesen Witz. Most Wanted 2005 (auch Underground 2) hat einfach viel mehr Inhalt geboten.

Ihr könnt, sofern noch nicht getan, natürlich auch nach diesem Ergebnis noch an der Umfrage teilnehmen. Wer weiß, vielleicht dreht ihr das Ergebnis ja noch?

Schreibt uns auch gerne noch eure weiteren Gedanken zu dem Ergebnis in die Kommentare. Habt ihr mit der Platzierung gerechnet? Welches Need for Speed kam eurer Meinung nach zu kurz?