Die Redaktion streitet, also müsst ihr entscheiden: Wann fängt für euch Retro an?

Ein kleiner Exkurs in eine abendliche GamePro-Unterhaltung: Als wir darüber gesprochen haben, welches Thema wir im Hinblick auf Retro-Spiele und -Konsolen aufgreifen wollen, hatte unser PlayStation 1-Liebhaber Dennis eine ganz klare Vorstellung davon, ab wann für ihn Retro-Gaming beginnt. "Naja, ist doch offensichtlich, allerfrühestens beim NES, also alles, das richtig alt und pixelig ist, oder nicht?"

"Bitte was? Für mich fühlen sich schon die Xbox 360 und PS3 an, als würden sie aus einem anderen Leben stammen." konterte ich (Chris) daraufhin, da in meinen Augen die PS4 und Xbox One mit ihren vollumfänglichen Online-Features, hochqualitativen Grafiken und modernen TV-Funktionen wie HDR eine ganz neue Epoche eingeleitet haben.

Damit wurde eine Diskussion vom Zaun gebrochen, bei denen die Meinungen unterschiedlicher kaum sein konnten: Unser Animal Crossing-Guru Basti zählt zum Beispiel die Nintendo Wii noch zur selben Generation, zu der auch der Gamecube gehört, weshalb sie für ihn das Retro-Siegel erhält, Ex-Fußballerin Annika und Horror-Lexikon Samara stimmen ihm zumindest bei der PS2 und Xbox zu.

Eure Aufgabe ist es nun, mit eurer Schwarmintelligenz für Klarheit zu sorgen. Ab welcher Konsolengeneration darf eurer Meinung nach von "Retro" gesprochen werden?

Sagt uns, mit welcher Konsolengeneration für euch das Retro-Zeitalter beginnt:

Verratet uns in den Kommentaren unbedingt, für welche Antwortmöglichkeit ihr euch entschieden habt, und aus welchem Grund. Teilt auch gern eure persönlichen Retro-Erfahrungen mit uns!

Habt ihr schon Kinder, die in Kontakt mit euren alten Konsolen gekommen sind? Spielt ihr noch regelmäßig Retro-Spiele? Falls ja, auf originaler Hardware, per Emulation wie im Falle von PS Plus Premium oder auf Nachbauten wie dem SNES Mini Classic?

Lasst es uns unbedingt wissen, unsere Retro-Fans in der Redaktion sind schon richtig gespannt auf eure Geschichten!

Wir bedanken uns für eure Teilnahme an unserer Retro-Umfrage und freuen uns schon auf eure Antworten!