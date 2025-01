Avowed schlägt Monster Hunter Wilds - auf diese Spiele-Blockbuster freut ihr euch gerade am meisten

Auf diese Spiele freut ihr euch in den kommenden Wochen am meisten.

Nachdem wir euch vor einigen Wochen bereits gefragt haben, was eure Most Wanted-Games für 2025 sind, wollten wir es vor einigen Tagen aber noch etwas genauer wissen. Immerhin stehen schon in den nächsten Wochen eine ganze Reihe von großen Releases vor der Tür. Wir wollten also wissen, was eure Frühjahrs-Highlights werden.

Obwohl sich im Vergleich zur Jahresauswertung nichts an der Reihenfolge der hier aufgeführten Titel geändert hat, haben uns zwei Platzierungen trotzdem etwas überrascht.

Ihr habt Lust auf Action-Adventures und Rollenspiele

Schauen wir uns einmal die Top Platzierungen an und beginnen bei Position 5. Mit 6% aller Stimmen steht dort Civilization 7, der kommende Teil der 4X-Strategie-Reihe. Das ist für uns vor allem deswegen spannend, weil die GamePro historisch bedingt über eine große Konsolen-Community verfügt und Civ eher ein PC-Gaming-Thema ist.

Wir konnten das kommende Spiel übrigens schon zocken und können euch schon bald verraten, was wir vom neuen Serienteil halten.

Mit 8% aller Stimmen platziert sich Monster Hunter Wilds auf der 4. Der nächste Teil der beliebten Monster Jagd kommt auch in unserer Community gut an und wir sind uns ganz sicher – wenn Valvatores mehrfach abstimmen könnte, wäre Wilds sogar auf Platz 1 gelandet.

Mit nur 27 Votes Vorsprung hat sich das Rollenspiel Avowed auf den dritten Platz gesetzt und auch das überrascht uns ein klein wenig. Nicht etwa, weil wir das Spiel nicht für einen potentiellen Hit halten, sondern weil es auch kurz vor Release vergleichsweise ruhig um das Spiel ist. Und das sind wir insbesondere bei einer anstehenden Veröffentlichung nicht gewohnt. Aber ein paar Wochen hat das Team ja noch Zeit.

23:56 Vergesst das schlechte Marketing, Avowed wird klasse!

Autoplay

Auf dem zweiten Platz landet mit einem deutlichen Vorsprung und mit 16% aller Stimmen Kingdom Come: Deliverance 2. Das Mittelalter-Rollenspiel erscheint nicht nur als erster der Titel von dieser Liste, sondern hat zuletzt mit starken Previews auf sich aufmerksam gemacht. Was Kollegin Samara zum Spiel sagt, erfahrt ihr am 3. Februar hier auf GamePro.

Trotz aller Kontroversen, zwei Verschiebungen und viel Kritik - Assassin's Creed Shadows steht bei euch noch immer sehr hoch im Kurs und kann sich knapp vor Kingdom Come mit 17% den ersten Platz sichern. Der neue Teil der Assassinen-Reihe wird von vielen als Ubisofts "Schicksalsspiel" betitelt und nach den zuletzt eher durchwachsenen Releases dürfte das Spiel in jedem Fall sehr wichtig für die Spieleschmiede sein.

Hier könnt ihr euch nochmal alle Platzierungen anschauen:

Für alle fünf Titel – und natürlich noch weitere – haben wir Tests geplant und sind zum Teil sogar schon dran. Behaltet GamePro also unbedingt im Auge, wenn ihr alsbald mehr über eure Lieblingstitel erfahren möchtet.

Was ist mit euch? Habt ihr bestimmte Titel an anderen Positionen erwartet? Welches Spiel ist eurer Meinung nach viel zu weit abgeschlagen? Verratet es uns in den Kommentaren!