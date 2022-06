0,99€ im PS Store: Dieses PS4-Spiel für Racing-Fans wird euch jetzt hinterhergeworfen

Ihr sucht an diesem Wochenende noch nach neuem Spielefutter für eure PlayStation? Dann schaut euch mal im aktuellen Sale im PlayStation Store um, der den griffigen Namen "Angebote zur Jahreshälfte" trägt. Wir haben uns da mal durchs niedrige Preissegment gewühlt und ein unschlagbares Angebot ausgegraben. Um dieses Spiel geht es:

MotoGP 14 für 99 Cent (vorher 9,99 Euro) - Ihr spart also 90 Prozent

Wann endet das Angebot? Am 7. Juli 2022.

Schaut euch MotoGP 14 im Launch-Trailer an:

Plattform: PS4

PS4 Genre: Rennsimulation

Rennsimulation Metascore: 73 Punkte

Das erwartet euch: MotoGP 14 richtet sich offensichtlich an alle Renn- und Motorradfans. Euer Ziel ist es, entweder die Karrierespitze im Singleplayer zu erreichen oder euch online mit anderen Fahrern und Fahrerinnen zu messen (ein kostenpflichtiges PlayStation Plus-Abo ist dafür allerdings zwingend erforderlich).

Dabei schnappt ihr euch ein Bike eurer Wahl und manövriert euch durch Echtzeit-Rennen. Das Spiel bietet fünf verschiedene Fahrzeugklassen, 18 Strecken und mehr als 100 Fahrer. Dazu kommen vier Online-Spielmodi, die die normale Singleplayer-Karriere ergänzen. MotoGP setzt dabei auf ein realistisches Fahrgefühl.

Was ist gut, was ist schlecht? Mit 73 Punkten auf Metacritic schneidet MotoGP 14 ordentlich ab. Gelobt wird insbesondere der gut ausgereifte Simulationscharakter, Motorradfans dürften hiermit also ihren Spaß haben. Von mehreren Seiten wird allerdings die Grafik und dabei insbesondere der niedrige Detailgrad kritisiert.

Übrigens ist ab sofort das neue PS Plus-Modell verfügbar. Alle Infos zu PS Plus Essential, Extra und Premium findet ihr in der ausführlichen GamePro-Übersicht. Eine Liste mit allen Bonus-Spielen des neuen PlayStation Plus-Modells findet ihr hingegen hier.

Werdet ihr euch MotoGP 14 herunterladen? Und was sind eure Spiele-Empfehlungen aus dem aktuellen PS Store-Sale? Schreibt's uns in die Kommentare!