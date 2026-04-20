Diese Mutter durchsucht regelmäßig den Hausmüll und bringt plötzlich einen funktionierenden Game Boy Color und 2 Spiele nach Hause

Dieser Game Boy aus dem Müll funktioniert tatsächlich noch. (Bild: Reddit/user/Kbdifjvdtkdafjm)

Des einen Müll ist des anderen Schatz. Ein klassisches Beispiel dafür liefert uns folgende Geschichte: Die Mutter eines Gaming-Fans sucht offenbar regelmäßig nach Flohmarkt- bzw. Garagenverkäufen nach weggeworfenem Zeug und überraschte ihr Kind mit einem unfassbar coolen Fund: Ein funktionierender Game Boy Color in der besten Farbe der Welt.



Und zwei Spiele für den legendären Nintendo-Handheld gibt's obendrauf.

Game Boy Color aus dem Müll gefischt - und er funktioniert

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Was genau passiert ist: Reddit-Mitglied "Kbdifjvdtkdafjm" berichtete vor wenigen Stunden im Gameboy-Subreddit, dass seine/ihre Mutter einen Game Boy Color in der beliebten Farbe "Atomic Purple" sowie die beiden GBC-Games Who Wants to Be a Millionaire und Frogger mit nach Hause brachte.

All das fand sie offenbar in der eigenen Nachbarschaft am Straßenrand nach einem Garagensale:

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Nachdem das Kind der adleräugigen Schatzjägerin Batterien (der GBC benötigt übrigens 2x AA) eingelegt hatte, staunte es nicht schlecht: Der Game Boy Color funktioniert. Auf dem zweiten Bild im oben eingebetteten Reddit-Post sehen wir zumindest, dass sich der Handheld anschalten lässt.

Warum ein funktionierender Game Boy Color einfach so im Müll landet, wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben. Verkaufen oder Verschenken sind natürlich immer die besseren Optionen. Je nach Zustand können Verkäufer*innen für einen gebrauchten GBC durchaus um die 80 bis 90 Euro bekommen, wie uns aktuelle eBay-Verkäufe zeigen.

Der Redditor freut sich jedenfalls über seinen "neuen" Handheld; die Mutter des Users wird in der Kommentarsektion unter dem entsprechenden Post gefeiert. "Mama ist ein Waschbär und wir lieben sie dafür", witzelt ein anderer Redditor und dem ist nichts mehr hinzuzufügen.

Nachmachen solltet ihr das aber nicht unbedingt. Sogenanntes Dumpster Diving (oder auch Containern) ist in Deutschland verboten und kann als Diebstahl geahndet werden.

Der Game Boy Color kam ursprünglich am 23. November 1998 in Europa auf den Markt und konnte dank neuem Bildschirm ganze 32.768 Farben darstellen. Natürlich war der GBC selbst auch in mehreren Farbvariationen erhältlich. Neben "Atomic Purple" gab's das Gerät unter anderem auch in grün, blau, pink oder gelb.