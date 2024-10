'Beste Mama aller Zeiten!' - Mutter verwandelt das Zimmer ihres Sohnes in ein echtes One Piece-Paradies und Fans sind gerührt

Sogar Ruffy würde beim Anblick des One Piece-Zimmers nicht aus dem Staunen rauskommen. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Bei so einer großen Community wie One Piece ist es nicht verwunderlich, dass es eine schier unglaubliche Anzahl an tollen Cosplays, Fanart und anderen Projekten gibt. Die Mutter eines jungen One Piece-Fans hat sich etwas Besonderes einfallen lassen und sein Zimmer mit einigen Handgriffen in einen Teil des Schiffes der Strohhut-Piraten verwandelt.

Kleiner One Piece-Fan bekommt ein Room-Makeover mit seinen Lieblingscharakteren

Jeder Fan von One Piece hat sich bestimmt schon einmal vorgestellt, wie es wäre, an der Seite der Strohhut-Piraten Abenteuer zu erleben oder mit ihnen auf hoher See die Segel zu setzen. Das bleibt natürlich nur ein Traum, da die Welt von One Piece nur erfunden ist, aber das hat die Mutter eines One Piece-Fans trotzdem nicht aufgehalten, dem Zimmer ihres Sohnes einen neuen Anstrich im Stile der Strohhut-Piraten zu verpassen.

Sie veröffentlicht auf ihrem TikTok-Account @brushmeharder zwei Videos zum Prozess und das Endergebnis: Fans auf der ganzen Welt sind begeistert und bringen in den Kommentaren ihre Bewunderung – und auch ein wenig Neid – zum Ausdruck.

Sogar Ruffy und Zorro sind von Hand gezeichnet

Im zweitem Video zeigt die Mutter uns, wie sie mit ihrem Sohn die Materialien einkauft hat und wie der kleine Junge mit ihr zusammen das Projekt in Angriff nimmt. Ein weiteres kleines Detail überrascht die One Piece-Community positiv: Die zwei Abbildungen von Ruffy und Zorro im Zimmer sind handgezeichnet und keine Klebefolien – auch wenn sie auf den ersten Blick so aussehen.

Die kreative Mama hat sich also mächtig ins Zeug gelegt, um fast alles im Zimmer ihres Sohnes per Hand in einen Teil des Strohhut-Piraten-Schiffes zu verwandeln. Das wird sicherlich noch lange in Erinnerung ihres Sohnes bleiben und ihn immer wieder aufs Neue erfreuen.

Hättet ihr euch als kleines Kind so ein cooles One Piece-Zimmer gewünscht und welcher Strohhut ist euer Favorit?