Modern Warfare 3 mit Waffen und Operator aus MW2 zocken? Entwickler verraten, ob's klappt

Ja, auch 2023 erscheint ein neues Call of Duty. Kürzlich wurde CoD Modern Warfare 3 mit einem Teaser angekündigt. Ein darauf veröffentlichter Trailer deutete außerdem bereits die Rückkehr zu einem extrem beliebten Schauplatz an und heizte damit sicher bei einigen die Vorfreude ordentlich an.

Aber eine Frage kommt in Zusammenhang mit dem neuen Ableger aber schnell auf: Könnt ihr Waffen, Operators und andere kosmetische Inhalte aus dem Vorgänger mitnehmen? Dazu gab es jetzt eine Aussage.

Das könnt ihr von MW2 in MW3 mitnehmen

Für alle, die nach Modern Warfare 2 jetzt MW3 zocken wollen, gibt's eine gute Nachricht: In einem Blogpost hat das Entwicklerteam verraten, dass ihr eure Waffen, Operators und -Skins, Blueprints, Sticker, Ladebildschirme und weitere Cosmetics in der Tat mitnehmen könnt.

Waffen und kosmetische Inhalte [...], die zuvor in MW2 freigeschaltet wurden oder aktuell für Spieler in MW2 verfügbar sind, werden von MW2 in MW3 übertragen.

Es gibt allerdings ein paar Ausnahmen: Besitzt ihr im aktuellen Titel Dinge, die für Modern Warfare 3 grundsätzlich gar nicht vorgesehen sind, dann könnt ihr diese auch nicht ins neue Spiel mitnehmen. Das könnte beispielsweise für taktische Amphibienfahrzeuge oder ähnliche Inhalte gelten, beziehungsweise logischerweise auch für deren Skins.

Auch die Wartracks lassen sich nicht übertragen und zeitexklusive Operators oder Skins sind nicht mehr verfügbar, falls diese nicht gekauft oder freigeschaltet wurden. Wie das ganze Carry Forward-System im Detail funktioniert und wie es um ganz spezielle Punkte steht, erfahrt ihr ebenfalls im Blogeintrag.

Modern Warfare 3 erscheint am 10. November und wird wahrscheinlich sowohl auf der Current und dem PC als noch auch auf der Last Gen erscheinen wird. Die spannenden Trailer-Details, die zu entdecken waren, liefern Hinweise auf eine Rückkehr nach Verdansk.

Bis es mehr definitive Infos zum Shooter gibt, müsst ihr euch noch ein wenig gedulden. Mehr sollen wir beim weltweiten Reveal am 17. August erfahren.

Was wollt ihr ganz besonders gerne mitnehmen?