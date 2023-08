CoD: Modern Warfare 3 wird durch diese Änderung im Multiplayer viel schwerer - Was haltet ihr davon?

Das nächste Call of Duty wurde offiziell enthüllt. Modern Warfare 3 erscheint am 10. November und wir kennen dank des Reveal-Events bereits eine ganze Menge Details zum neuen Ableger der Shooter-Reihe. Eines davon wird die Schwierigkeit im Multiplayer ordentlich hochschrauben und ob das eine gute Idee ist - da sind die Fan-Meinungen sicherlich gespalten.

Wir verraten euch, worum's geht und wollen vor allem eure Meinung in unserer Umfrage erfahren.

CoD MW3 macht es euch mit längerer Time-to-Kill schwerer

Wer sich in den Multiplayer von MW3 stürzt, hat es schwerer als das noch bei MW2 der Fall war. Grund dafür ist die drastisch erhöhte Time-to-Kill. Das Basis-Leben wird hochgesetzt, sodass es deutlich länger dauern wird, gegnerische Spieler*innen zu töten.

Was bedeutet das genau und welche Auswirkungen hat es? In MW2 lag der Wert für das Basis-Leben noch bei 100, jetzt wird er gleich auf 150 angehoben, also um ein Drittel. Oder anders gesprochen: Was bisher 2 Sekunden dauerte, dauert nun ganze 3 Sekunden.

Dadurch wird die Skill-Schere deutlich breiter, weil auf einmal öfter und präziser getroffen werden muss, was natürlich vor allem besonders versierten Spielenden entgegenkommt. Wer also bisher mit dem Status Quo bei MW2 zufrieden war, dürfte nicht erfreut über diese Änderung sein. Logischerweise wird auch für Neulinge die Einstiegshürde höher.

Hier seht ihr den Reveal-Trailer:

2:06 Call of Duty: Modern Warfare 3 offiziell enthüllt und das ist der Reveal-Trailer

Eure Meinung ist gefragt

Jetzt wollen wir aber von euch wissen, was ihr davon haltet. Gerne dürft ihr zusätzlich zu eurer Antwort in der Umfrage auch einen Kommentar da lassen und uns eure Gedanken zum Thema schildern.

Außerdem wurden während des Reveal-Events viele weitere Infos zum Multiplayer bekannt. Wir wissen beispielsweise bereits, dass die Modi Team Death, Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed, Hardpoint, Ground War, Krieg und Cutthroat (3vs3vs3) bereits zum Launch im Spiel sind. Später sollen dann aber noch weitere nachgeliefert werden.

Wir sind gespannt: Begründet gerne in den Kommentaren eure Entscheidung.