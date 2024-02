MwSt geschenkt bei MediaMarkt: Von PS5 Slim bis Switch OLED – Das sind die 10 besten Gaming-Angebote

Die Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt und Saturn hat gerade im Gaming-Bereich eine Menge toller Deals zu bieten.

MediaMarkt hat seine große Mehrwertsteuer-Aktion gestartet: Bis 9 Uhr am Montagmorgen bekommt ihr einen Rabatt von 15,966 Prozent auf einen Großteil des Sortiments. Mit dabei sind nicht nur zahlreiche günstige 4K-Fernseher, Handys und Tablets, sondern auch alle aktuellen Konsolen, also etwa die PS5 Slim, Xbox Series X und Nintendo Switch OLED. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht:

Auch wenn die Aktion theoretisch noch das ganze Wochenende läuft, solltet ihr besser nicht bis zur letzten Minute warten. Gerade bei den besten Deals müsst ihr nämlich damit rechnen, dass sie schon deutlich früher ausverkauft sind. Alternativ findet ihr die Angebote aber auch noch bei Saturn:

Die 10 besten Gaming-Angebote der MwSt-Aktion

Auch die PS5 Slim gibt's im MediaMarkt Mehrwertsteuer-Sale günstig, sowohl in der Disc als auch in der Digital Edition.

Obwohl ein paar Artikel wie zum Beispiel Apple- und Amazon-Produkte von der Aktion ausgeschlossen sind, ist die Auswahl an an Top-Angeboten noch immer so riesig, dass wir uns zum Start erstmal darauf konzentriert haben, euch nur die wichtigsten Deals aus den Gaming-Bereich herauszusuchen.

Schon in diesem Bereich findet ihr mehr als genug Top-Deals. Neben den Konsolen selbst ist nämlich auch hochwertiges Zubehör unter den Angeboten, beispielsweise First-Party-Controller und sogar das PSVR2 Headset. Letzteres gab es bislang nur selten günstiger, im letzten Jahr war es oft sogar zum Normalpreis schlecht verfügbar. Hier unsere Highlight-Liste:

Neben den genannten Deals gibt es beispielsweise auch PS5-SSDs, Gaming-Headsets und Switch-Speicherkarten zu günstigen Preisen. Spiele sind hingegen nicht Teil der Aktion, bei diesen wären knapp 16 Prozent Rabatt aber ohnehin nicht so attraktiv wie bei der preisstabileren und oft teureren Hardware.

