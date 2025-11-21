One Punch Man Staffel 3 mit traurigem Rekord: Folge 6 ist auf imdb eine der am schlechtesten bewerteten Anime-Folgen aller Zeiten

Da kommt selbst Saitama aus One Punch Man ins Schwitzen, angesichts dieser imdb-Ratings.

One Punch Man steckt in der Krise. Schon bei Staffel 2 gab es viel Kritik an der Qualität der Animationen, Staffel 3 schlägt dem sprichwörtlichen Fass jetzt aber den Boden aus. Die neueste Folge 6 wurde jetzt von den Fans der Vorlage auf imdb mit so vielen so schlechten Bewertungen abgestraft, dass sie die wohl am schlechtesten bewertete Anime-Folge aller Zeiten ist.

One Punch Man Staffel 3 Folge 6 kommt bei den Fans überhaupt nicht gut an

Seitdem die 3. Staffel begonnen hat (auf die Fans wirklich lange warten mussten), hagelt es negative Kritik für sie. Insbesondere die mangelhaften Animationen werden abgestraft und als PNG-Slideshow bezeichnet.

Zusätzlich wirkt es auch noch so, als habe man einen Teil der Arbeit an eine sogenannte KI outgesourced. Folge 6 bildet da leider keine Ausnahme.

Auf imdb können User ihre Bewertungen nicht nur für Serien oder Staffeln abgeben, sondern auch für einzelne Episoden. Die erste One Punch Man-Staffel hat eine durchschnittliche Bewertung von sehr guten 8,75 von 10 Punkten. Staffel 2 fällt da schon ein bisschen ab, erfreut sich aber weitestgehend immer noch großer Beliebtheit.

Bei Staffel 3 fehlt davon jede Spur. Die ersten Episoden dümpeln allesamt irgendwo im 4er-Bereich herum, die neueste Episode 6 hat aber eine unglaubliche Durchschnitts-Wertung von gerade einmal 2,0 von 10 Punkten. Damit soll sie laut Seiten wie ScreenRant oder GamesRadar die am schlechtesten bewertete Anime-Folge aller Zeiten sein.

Vorher wurde diese fragwürdige Ehre der letzten Folge der Animeserie The Promised Neverland mit 2,9/10 zuteil. Die steht mittlerweile aber deutlich über der vernichtenden Kritik an der neuesten One Punch Man-Episode.

In der imdb-Liste der am schlechtesten bewerteten Anime-Episoden überhaupt tauchen die beiden allerdings gar nicht auf. Sie geht kurioserweise aber auch erst bei 3,8 Sternen los und kann daher nicht so ganz stimmen.

Das wird kritisiert: Einerseits gibt es natürlich immer noch harsche Kritik am Animationsstil und dem ganzen Look. Andererseits fehlt der sechsten Folge wohl auch einfach jegliche Energie. Ein Großteil der Episode besteht im Endeffekt nur daraus, schon sattsam bekannte Ereignisse noch einmal Revue passieren zu lassen und zusammenzufassen.

Remake-Rufe werden immer lauter: Ein großer Teil der User-Reviews zur neuen One Punch Man-Folge auf imdb fordert, die gesamte Staffel noch einmal komplett von vorne anzufangen und einfach neu aufzulegen. Sie sei ansonsten einfach nicht zu retten und die One Punch Man-Fans hätten Besseres verdient.

Andere Stimmen fordern, die Serie einfach einzustampfen und bezeichnen sie als "totales Desaster" oder "die schlechteste Anime-Adaption, die ich je gesehen habe".

Habt ihr Folge 6 von Staffel 3 des One Punch Man-Animes schon gesehen? Findet ihr die Episode auch so schlimm?