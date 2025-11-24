KFC hat ab morgen Dragon Ball-Menüs im Angebot und es gibt sogar frittierte Dragon Balls

Dragon Ball Z ist auch nach mehreren Jahrzehnten immer noch äußerst beliebt. Bei der Fast-Food-Kette KFC (Kentucky Fried Chicken) gibt es ab morgen, den 25. November 2026 eine neue DBZ-Aktion mit exklusiven Speisen und Menüs.
Dragon Ball Z ab morgen bei KFC
Anime- und Spiele-Kooperationen mit Fast-Food-Restaurants werden auch bei uns immer beliebter. So arbeitete etwa McDonald's für den Kinostart des Films mit Minecraft zusammen und hatte auch schon öfter Pokémon-Karten im Angebot. Jetzt folgt also KFC mit einer Dragon-Ball-Aktion.
Angekündigt wurde die Aktion unter anderem mit einem kurzen Clip auf TikTok, den wir euch hier weiter unten eingebettet haben.
In dem Post ist zu lesen, dass es mehr Informationen am 25. November 2025 geben soll. Da an dem Tag die DBZ-Aktion auch in Österreich beginnt, gehen wir davon aus, dass sie morgen auch schon in Deutschland startet.
Hier der Clip von TikTok:
Was die Aktion genau enthalten wird, ist aktuell noch unklar, aber auch hier könnte ein Blick auf dieselbe Aktion in Österreich helfen. Dort wird es ab dem 25. November nämlich das Sandwich Teriyaki Katsu Sando, den Teriyaki Strips Bucket und die Dragon Fried Balls geben (via BeyondPixels).
Bei dem Sandwich handelt es sich um ein japanisches Fried-Chicken-Sandwich mit würziger Teriyaki-Sauce. Die kommt auch beim Teriyaki Strips Bucket, einem Eimer im DBZ-Look voller Hühnchenteile, zum Einsatz.
In Österreich wird das Sandwich im Menü mit einer großen Pommes und einem Getränk 10,99 Euro kosten, den Eimer gibt's im selben Menü für 10,19 Euro. Die sieben Dragon Fried Balls kosten 3,49 Euro. Ob sie auch Wünsche erfüllen, müsst ihr wohl selbst herausfinden. Oder ob sie euch zumindest schmecken und den Preis wert sind.
Bis Ende Januar wird die Aktion in Österreich laufen. Da es keine anderen Infos gibt, gehen wir davon aus, dass die Aktion in Deutschland ähnliche Menüs bieten und im selben Zeitraum laufen wird. Genauere Infos wird es aber spätestens morgen direkt von KFC geben.
Was haltet ihr davon? Werdet ihr während der Aktion zu KFC gehen?
