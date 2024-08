Das Ende von My Hero Academia: Der Manga ist nach 430 Kapiteln abgeschlossen und hier könnt ihr das Letzte lesen

Dekus Geschichte ist nun offiziell zu Ende. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir zukünftig nichts mehr aus dem MHA-Universum zu Gesicht bekommen.

Nach zehn Jahren Laufzeit wurde gerade der beliebte Shonen-Manga My Hero Academia mit dem 430. Kapitel abgeschlossen. Die Abenteuer von Protagonist Midoriya finden ihr Ende, doch noch sind längst nicht alle Geschichten zum Werk auserzählt.

Hier könnt ihr Kapitel 430 von My Hero Academia kostenlos lesen

Aktuell findet ihr das Kapitel 430 kostenlos auf der Internetseite oder App Manga Plus. Noch ist das Kapitel lediglich auf Englisch verfügbar.

Die ersten drei und letzten drei Kapitel könnt ihr auf der Seite nach Belieben aufrufen. Wenn ihr eure Erinnerungen an My Hero Academia auffrischen wollt und den Rest nachholen möchtet, dann müsst ihr das über die App machen.

Doch Achtung: Auf der App könnt ihr die restlichen Kapitel jeweils nur einmal kostenlos lesen. Für weitere Lesedurchgänge müsst ihr ins Portemonnaie greifen und die Kapitel kaufen.

Darum geht’s in My Hero Academia

My Hero Academia begleitet den jungen Izuku “Deku“ Midoriya, der wie sein Vorbild All Might der größte Held aller Zeiten werden möchte. Blöderweise gehört Midoriya zu einer Minderheit von Menschen, die ohne Superkräfte geboren werden, weswegen sein Traum kaum eine Chance hat.

Als sich eines Tages einer von Midoriyas Klassenkameraden in Gefahr befindet, schreitet er auch ohne Superkräfte zur Tat. Das überzeugt All Might, der das mitangesehen hat, und er nimmt Midoriya unter seine Fittiche.

Einige Zeit später schafft es Midoriya in die Klasse A – die beste Klasse – der U.A. Oberschule für Superhelden und wir können nicht nur ihn, sondern fortan auch seine Klassenkamerad*innen auf den unterschiedlichsten Abenteuern begleiten.

My Hero Academia hat auch einen Anime-Adaption bekommen, von der ihr alle sieben Staffeln aktuell auf Crunchyroll mit deutscher Sprache oder deutschen Untertiteln schauen könnt.

Anfang August ist in Japan mit My Hero Academia: You're Next der vierte Kinofilm erschienen, zu dem ihr euch hier den Trailer anschauen könnt:

Die Zukunft von My Hero Academia

Auch wenn Midoriyas epische Geschichte mit dem Manga ihr Ende findet, sind noch längst nicht alle Geschichten aus dem MHA-Universum erzählt. Der Mangaka Kohei Horikoshi hat schon berichtet, dass neue Projekte zum Franchise in Zukunft noch angekündigt werden.

Verfolgt ihr My Hero Academia oder habt ihr das jetzt vor, wo ihr wisst, dass das Werk nun abgeschlossen ist?