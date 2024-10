My Time at Evershine - Release, Plattformen, Gameplay und alle Infos zum Sandrock-Nachfolger!

Alle Infos zu My Time At Evershine.

My Time at Evershine setzt die beliebte My Time-Reihe fort. Nach My Time at Portia und My Time at Sandrock geht es im kommenden Open-World-Spiel mehr in Richtung Rollenspiel und auch der Grafikstil verändert sich spürbar. Alle Neuerungen und Infos, die bisher schon bekannt sind, fassen wir euch hier zusammen.

Letztes Update 25. Oktober: Die Crowdfunding-Kampagne ist sehr erfolgreich abgeschlossen. Pathea Games hat so viel Geld gesammelt, dass es keine Early Access-Phase mehr geben wird. Stattdessen setzt sich das Team direkt an die Vollversion. Mehr dazu erfahrt ihr hier. Außerdem haben wir den Artikel mit einigen neuen Infos ergänzt.

Release - Wann erscheint My Time At Evershine und für welche Plattformen?

Entwickler Pathea hat den groben Releasezeitraum und die geplanten Plattformen schon verraten. Das Spiel ist bereits offiziell für den Nachfolger der Nintendo Switch angekündigt, obwohl dieser noch gar nicht enthüllt wurde.

Release: Anfang 2026 für PC; Konsolen kommen etwas später

Anfang 2026 für PC; Konsolen kommen etwas später Plattformen: PlayStation, Xbox, PC und "Nintendo Switch 2"

PlayStation, Xbox, PC und "Nintendo Switch 2" Mehrspieler: Singleplayer und 4-Spieler-Koop

Singleplayer und 4-Spieler-Koop Preis: unbekannt

Aussagen eines Entwicklers zufolge war das erste Stretch-Goal von $200.000 der Kickstarter-Kampagne bereits nach 35 Minuten erreicht. In etwas über 24 Stunden wurde auch schon die Millionen-Marke geknackt.

Mittlerweile ist die Kampagne abgeschlossen und Pathea Games über $2,7 Millionen von den eigenen Fans bekommen. Das sind laut eigener Aussage 1415% des ursprünglichen Ziels. Damit hat das Studio so viel Geld, dass der geplante Early Access-Release kurzerhand übersprungen wird. Mehr Infos dazu und was das für den geplanten Release-Zeitraum bedeuten könnte, haben wir euch hier zusammengefasst.

Schaut euch hier den Trailer für einen ersten Eindruck zu Grafik und Gameplay an:

0:46 Beliebte Lebenssimulation geht in die dritte Runde: Trailer kündigt My Time At Evershine an

Autoplay

Story und Setting von My Time At Evershine

Die Geschichte setzt drei Jahre nach dem Ende von My Time At Sandrock an. Der Konflikt mit dem bösen Duvos Imperium geht weiter. Um sich eine bessere strategische Position zu verschaffen, zieht die Allianz der Freien Städte weiter nach Norden in die Region Eufala.

Ihr schließt euch dieser Reise an und erkundet eure neue Heimat. Diesmal übernehmt ihr allerdings noch mehr die Führungsrolle und kümmert euch um die komplette Siedlung, die Erschließung der Umgebung und den Ausbau eurer Gemeinschaft.

My Time At Evershine - Erste Bilder zum dritten Teil der My Time-Reihe ansehen

Gameplay - Wie spielt sich My Time At Evershine?

Grundsätzlich bleibt sich die My Time-Reihe auch beim dritten Mal recht treu. In der Open-World-Sandbox könnt ihr euch frei bewegen, sucht nach Ressourcen, erkundet interessante Orte und kämpft gegen Monster. Es gibt aber wichtige Veränderungen, die über den neuen Grafikstil hinausgehen.

In eurer Siedlung sprecht ihr mit anderen NPCs, die sich bei euch niederlassen, erledigt Quests und baut mit den gesammelten Materialien eure Stadt immer weiter aus. Dazu gehören auch typische Farming-Sim-Elemente wie Gartenarbeit, Angeln und mehr. Ihr könnt frei entscheiden wo ihr welche Gebäude errichtet und somit euer ganz eigenes Stadtbild austüfteln.

Mit der Zeit arbeitet ihr euch an die Führungsspitze eurer Stadt und könnt einfache Routinearbeiten an andere Figuren abgeben, damit ihr selbst mehr Zeit für wichtigere Management-Aufgaben habt. Sollen euch Untertanen doch den ganzen Tag Holzhacken!

Hier müsst ihr aber auch auf das Befinden eurer Mitmenschen achten. Verhungern kann zwar niemand, aber mit wachsender Unzufriedenheit sinkt zumindest die Produktivität eurer Stadt.

Was die Spielzeit angeht, verspricht Pathea über 40 Stunden für einen Durchlauf der Hauptkampagne. Durch den offenen Sandbox-Ansatz der Reihe ist die mögliche Gesamtspielzeit aber quasi nach oben offen und hängt von eurem Spielstil ab. Updates und Erweiterungen sollen mit der Zeit mehr Content liefern. Zudem ist Mod-Support geplant, der noch einmal potenzielle Inhalte liefert.

Neben ruhigen Bau- und Sammelaufgaben sind auch Kämpfe wieder mit dabei.

Mehr Rollenspiel

Neben der Arbeit an eurer Siedlung erwarten euch viele klassische RPG-Elemente. Bei der Erkundung der offenen Welt und dem Erledigen von Quests werdet ihr es in Echtzeitkämpfen mit Monstern zu tun bekommen.

Pathea Games verspricht außerdem ein tieferes Charakter-Fortschrittssystem. Was das genau bedeutet, müssen wir abwarten. Auf jeden Fall hat es sich das Team zur Aufgabe gemacht, RPG-Fans mit ins Boot zu holen, wie sie selbst deutlich machen.

Ebenfalls als Crowdfunding-Ziel freigeschaltet wurde ein Transmog-System für eure Kleidung. Ihr könnt also das Aussehen eurer Klamotten verändern, unabhängig davon welche Boni sie euch geben. Zudem soll es möglich sein mehrere Outfits abzuspeichern und schnell zu wechseln.

Romanzen, Beziehungen und NPCs

Natürlich sind auch wieder romantische Beziehung möglich. Hier will das Entwicklerteam aber einen etwas kleineren Maßstab fahren, weil im Vorgänger My Time At Sandrock einige der Romanzen deutlich weniger Aufmerksamkeit bekommen als andere.

Zum aktuellen Zeitpunkt sind acht Charaktere bestätigt, mit denen ihr eine romantische Beziehung eingehen könnt und die eine längere Storyline mitbringen. Je nachdem wie erfolgreich die Kickstarter-Kampagne läuft, könnten noch weitere Figuren dazukommen.

Das sind die ersten sechs Core-Romance-Charaktere. Zwei weitere wurde im Laufe der Kickstarter-Kampagne freigeschaltet.

Das sind ganz bewusst weniger als in Sandrock. Damit soll sichergestellt werden, dass alle Charaktere zufriedenstellend ausgearbeitet werden können. Möglicherweise wird es in Form von Updates weitere Romanzen geben, das steht zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht fest.

Zusätzlich zu den engeren Beziehungen soll es „dutzende andere Figuren“ geben, die eure Spielwelt bevölkern und mit denen ihr abhängen könnt. Mindestens zwei NPCs sollen außerdem, ähnlich wie Sonia und Albert in My Time At Portia, eigene Familien gründen können. Mit wem ihr die beiden verkuppelt, soll in Quests beeinflussbar sein.

Koop und helfende NPCs

Direkt zum Release soll ein Koop-Modus für bis zu vier Personen dabei sein. Das soll erstmals auch für Story-Missionen gelten. Dabei bestimmt der aktuelle Host den Stand der Quests und alle anderen teilen sich Ressourcen und Geld.

Davon abgesehen könnt ihr gemeinsam die Spielwelt erkunden, mächtige Feinde mit geballter Kraft bekämpfen und als Gruppe an eurem neuen Zuhause bauen. Der geplante Mod-Support soll auch im Multiplayer funktionieren.

Falls ihr im Solo-Modus unterwegs seid, könnt ihr trotzdem bis zu drei NPCs auswählen, die euch auf euren Abenteuern begleiten und unterstützen. Für ihre Hilfe müsst ihr euch um eure Party kümmern, was unter anderem ihre Müdigkeit, Hunger oder Moral betrifft.

Diesmal sind Multiplayer und Singleplayer auch nicht strikt getrennt. Als Host könnt ihr andere einfach in eure Welt einladen und los geht's. Einige Features werden dadurch beeinflusst. Beispielsweise können im Koop nicht mehrere Leute den gleichen NPC heiraten und ihr könnt im Multiplayer maximal weitere 4 NPCs als Begleitung mitnehmen. Die Schwierigkeit wird für größere Gruppen dynamisch angepasst.

Was denkt ihr: Wie ist euer bisheriger Eindruck von My Time At Evershine?