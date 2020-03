PSN leakt mysteriöses Star Wars-Spiel für PS4: Was wohl dahinter steckt?

Es ist schon länger bekannt, dass ein Sequel zu Star Wars Jedi: Fallen Order in der Mache ist. Jedoch ist das noch nicht alles, was EA bisher plant, denn es soll derzeit auch ein kleineres, ungewöhnlicheres Projekt bei dem Studio EA Motive entstehen. Ein Leak im PlayStation Store hat dieses Spiel jetzt wohl geleakt.

Der Leak kommt von dem Twitter-Bot PSN Releases, der jedes Update und jeden neu hinzugefügten Dateneintrag im PlayStation Network tweetet. Mit dabei war ein Titel namens Maverick, hinter dem sich, wie auf dem Cover zu sehen, Star Wars: Project Maverick verbirgt. Der Tweet zeigt außerdem das erste Artwork.

The game Maverick has been added to the european PSN! pic.twitter.com/H0wmojX4S1