Nur 2,85 Euro im PS Store: Dieses packende Mystery-Spiel gibt's gerade mit 85 Prozent Rabatt

Sucht ihr im Vorfeld von Halloween ein Spiel, das euch ein wenig Gänsehaut bereitet? Oder seid ihr eher auf der Jagd nach einer fesselnden Mystery-Detektivstory, oder gar einem emotionalen Highlight? In allen drei Fällen empfehlen wir euch, mal einen Blick auf The Vanishing of Ethan Carter zu werfen. Keine Sorge: Fieser Horror erwartet euch hier nicht, aber eine melancholische und ab und an unheimliche Stimmung. Im PlayStation Store könnt ihr euch das Spiel gerade richtig günstig schnappen.

Das erwartet euch in The Vanishing of Ethan Carter

Im PS Store kostet The Vanishing of Ethan Carter aktuell nur 2,85 Euro. Das ist ein Rabatt von stolzen 85 Prozent und gilt noch bis zum 3. November. Der Titel ist außerdem Teil der PS Plus Extra- und Premium-Spielebibliothek. Mit einer der beiden Abo-Varianten könnt ihr es also komplett ohne Zusatzkosten zocken.

Setting und Story: Red Creek Valley in Wisconsin empfängt euch mit perfekter Herbststimmung. Aber ihr reist nicht in das malerische Tal, um die Landschaft zu genießen. Beziehungsweise: Natürlich könnt ihr das auch tun, aber euer Auftrag ist es eigentlich, einem Fall nachzugehen. In The Vanishing of Ethan Carter schlüpft ihr nämlich in die Rolle des Detektivs Paul Prospero, der sich auf die Suche nach dem titelgebenden Jungen macht.

Dieser hat Prospero nämlich einen besorgniserregenden Brief geschrieben und gilt, wie ihr bei Ankunft im Tal erfahrt, als vermisst - und das auch noch, nachdem sich ein brutales Verbrechen ereignet hat. Euch bleibt nichts anderes übrig, als den Spuren des Jungen zu folgen. Dabei erfahrt ihr, dass es im Tal und zwischen den Bewohner*innen nicht immer so harmonisch zuging, wie der idyllische erste Eindruck vermuten lässt.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Ethan Carter ansehen:

Ihr kommt hinter dunkle Familiengeheimnisse, Gewalttaten und hört sogar von übernatürlichen Mächten. Ob diese wirklich in Red Creek Valley entfesselt wurden und wie alles zusammenhängt: All das gilt es, herauszufinden.

Und so stellt ihr das an: Während ihr durch das Dorf wandert, stoßt ihr immer wieder auf Rätsel, die es erfordern, Geschehnisse zu rekonstruieren. Dadurch erfahrt ihr immer mehr über die Story, die euch aber alles andere als vorgekaut wird. Aus den gezeigten Szenen und Texten müsst ihr eigene Rückschlüsse ziehen.

Samara Summer The Vanishing of Ethan Carter gehört zu der Handvoll narrativen Adventures, die ich einfach immer wieder empfehle. Ihr steht auf starke Geschichten, bei denen ihr euch euren Teil selbst denken müsst? Ihr mögt es außerdem melancholisch und beklemmend? Dann könnte das Spiel euch genauso packen wie mich.



Die geheimnisvolle Atmosphäre von Red Creek Valley hat mich ab Minute eins voll in ihren Bann gezogen. Besonders stark in Erinnerung geblieben ist mir aber vor allem die stimmige und sehr bewegende Auflösung.



Genau das sind die Aspekte, auf die das Spiel setzt: seine Story und die dichte düstere Atmosphäre. Ethan Carter ist ein Erlebnis, auf das ihr euch einlassen müsst. Falls ihr richtig knackige Rätselspiele bevorzugt oder gar einen Horrortitel sucht, würde ich euch zu einem anderen Titel raten.

Hattet ihr das Spiel bereits auf dem Schirm und werdet jetzt zuschlagen? Oder habt ihr es vielleicht schon gezockt?