Nur 3,70€ im PS Store: Dieses mitreißende Adventure ist auch heute noch eine Grafik-Pracht und ist nun um 80% reduziert

The Vanishing of Ethan Carter sieht auch heute noch beindruckend gut aus.

Ein weiteres Highlight der derzeitigen Angebote im Playstation Store ist dieses Adventure, in dem wir das mysteriöse Verschwinden des kleinen Ethan Carters untersuchen.

Spiel: The Vanishing of Ethan Carter

Preis: 3,79 Euro

Regulärer Preis: 18,99 Euro (80% Rabatt)

Angebot gültig bis: 20. Juni 2024

Weitere PS Store Angebote findet ihr hier:

Wunderschön und düster

5:31 Im Testvideo könnt ihr euch das Spiel in Bewegung anschauen.

In The Vanishing of Ethan Carter schlüpfen wir in die Rolle des Ermittlers Prospero, der sich – nachdem er den Hilferuf des jungen Ethan Carters erhält – auf den Weg zu dessen Heimatort Red Creek Valley macht, um nach ihm zu suchen.

Auch wenn uns das Spiel anfangs nicht sehr viele Hinweise gibt, merken wir schnell, dass die Geschichte rund um Ethans gesamte Familie voller düsterer Geheimnisse steckt. Wir durchstreifen die Gegend rund um einen Staudamm und stoßen dabei auf viele besondere Orte, wie eine alte Kirche oder das Haus der Carters.

Dort lösen wir kleine Umgebungsrätsel und decken so Stück für Stück neue Teile der Handlung auf. Das rund dreistündige Abenteuer erzählt seine Geschichte dabei auf sehr skurrile Weise und wird stets von einer gruseligen Grundstimmung begleitet. GameStar-Kollege Dimi schrieb in seinem Test zum Spiel:

“Zahlreiche Parallelen zum subtilen Horror eines H.P. Lovecraft sind dabei kein Zufall: Die Atmosphäre könnte einer seiner Kurzgeschichten entsprungen sein, wobei die Erzählweise eher dem surrealen Stil eines Twin Peaks folgt.”

Den kompletten Test könnt ihr hier nachlesen:

Mehr zum Thema The Vanishing of Ethan Carter im Test - Unfassbar gutaussehend von Dimitry Halley

Besonders hervorzuheben ist die auch heute noch verblüffend schöne Grafik des Spiels, die zu seiner Zeit nahezu fotorealistisch wirkte. Das lag vor allem an der damals eingesetzten Technik der Photogrammetrie. Wenn ihr wissen wollt, was sich genau dahinter verbirgt, schau doch mal hier vorbei.

Seid ihr Fans von Spielen, in denen Geschichte und Atmosphäre im Vordergrund stehen, lohnt sich ein Ausflug nach Red Creek Valley in jedem Fall. Für den Preis von 3,79 Euro können sich auch Sparfüchse nicht mehr über die vergleichsweise kurze Spielzeit beklagen.

Braucht ihr allerdings ein wenig Action oder seid nicht bereit, euch auf ein sehr ruhiges Spielerlebnis einzulassen, dann ist der Titel eher nichts für euch. Auch knallharten Horror solltet ihr nicht erwarten.

Ist The Vanishing of Ethan Carter etwas für euch oder habt ihr das Spiel schon gespielt? Wenn ja – wie fandet ihr das Abenteuer? Verratet es uns in den Kommentaren!