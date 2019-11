Nintendo hat mit dem NES Mini und dem SNES Mini bei den Fans einen Nerv getroffen. Die Beliebtheit der Retro-Konsolen kam auch für den Hersteller selbst überraschend und hat eine ganze Welle an Nachahmern losgetreten. Da wäre es doch logisch, wenn ein N64 Mini oder ein GameCube Mini folgen würde. Nintendo sieht das aber offenbar anders.

Nintendo Switch Online ist die Anlaufstelle für Retro-Inhalte

In einem Interview des Magazin The Verge mit Nintendo of America-Präsident Doug Bowser wird klar, dass der Fokus für Retro-Content auf dem Abo-Service Nintendo Switch Online liegt. Eine weitere Mini-Konsole ist damit nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich.

"Unser Fokus liegt im Moment absolut auf unseren Plattformen wie der Nintendo Switch Lite und der Nintendo Switch. Ich denke, dass die Gameplay-Erlebnisse unserer Klassik-Konsolen, die wir vor ein paar Jahren veröffentlicht haben, nun mit Nintendo Switch Online zur Verfügung stehen und darauf wird unser Fokus liegen."

Eine ähnliche Antwort hatte der damalige Nintendo of America-Chef Reggie Fils-Aime bereits vor ziemlich genau einem Jahr gegeben. In den letzten zwölf Monaten hat sich die Einstellung des Unternehmens zum Thema Mini-Konsolen also nicht verändert.

Aktuell bekommen Mitglieder beim NSO-Service Zugriff auf eine Reihe ausgewählter NES- und SNES-Klassiker. Immerhin wäre in Zukunft die Integrierung von weiteren Retro-Plattformen denkbar. Bereits im Juni diesen Jahres hatte Nintendo angegeben, das Abo weiter in Richtung Klassiker-Content auszubauen.

