  • Anzeige

Nach 36 Jahren hat dieser Rollenspiel-Meilenstein ein PS5-Remake bekommen – jetzt ist es günstig!

Hier lohnt sich das Nachholen: Jetzt könnt ihr euch ein episches, ursprünglich Ende der 80er erschienenes Rollenspiel-Meisterwerk günstig im PS5-Remake sichern!

GamePro Deals
13.03.2026 | 16:14 Uhr


zum Shop

Das Remake dieses Rollenspiel-Hits schafft es, die Seele des Originals einzufangen und es trotzdem stark zu modernisieren. Das Remake dieses Rollenspiel-Hits schafft es, die Seele des Originals einzufangen und es trotzdem stark zu modernisieren.

36 Jahre hat es gedauert, bis wir diesen Rollenspiel-Klassiker aus den 80ern endlich in einer aufwendigen Neuauflage erleben konnten. Jetzt könnt ihr euch das schicke PS5-Remake bei Amazon bereits günstig im Sonderangebot schnappen – allerdings wohl nur für kurze Zeit, denn die verfügbare Menge ist laut Shopseite eng begrenzt. Dieser Link führt euch direkt zum Angebot:

Rollenspiel-Meilenstein im PS5-Remake schnappen!

Falls ihr zu spät gekommen und der Deal schon weg sein sollte, könnt ihr euch übrigens damit trösten, dass es bei Amazon gerade noch eine ganze Reihe weiterer PS5-Rollenspiele günstiger gibt. Hier nur eine kleine Auswahl:

Nostalgisch und trotzdem modern: Das ist das Remake des Rollenspiel-Klassikers!

Dragon Quest 3 Remake: Die Figuren haben noch einen Pixel-Look, aber die Umgebungen sind modernes 3D. Dragon Quest 3 Remake: Die Figuren haben noch einen Pixel-Look, aber die Umgebungen sind modernes 3D.

Es geht hier um Dragon Quest 3, das ursprünglich im Jahr 1988 für Famicom erschienen ist und von Square Enix im Jahr 2024 endlich für PS5 neu aufgelegt wurde. Das Remake hat technisch mit dem Original nichts mehr gemein. Zwar setzt es auf einen Retro-Stil, der 2D-Pixelfiguren mit 3D-Umgebungen verbindet, dieser ist jedoch eher an Spiele wie das ebenfalls von Square Enix stammende Octopath Traveler angelehnt. Selbst die Pixel-Figuren waren im Original noch viel simpler, wie ihr hier sehen könnt:

Hier könnt ihr sehen, wie dieselbe Szene wie im vorherigen Bild im Original ausgesehen hat. Hier könnt ihr sehen, wie dieselbe Szene wie im vorherigen Bild im Original ausgesehen hat.

Natürlich hat das sogenannte „HD-2D Remake“ nicht nur die Optik verbessert, sondern auch Steuerung und Menüs an moderne Gewohnheiten angepasst, neue Komfort-Features hinzugefügt und sich auch sonst die Freiheit genommen, das eine oder andere zu verändern, sogar bei der Story. Durch das neue Autokampf-Feature müsst ihr jetzt zudem nicht mehr jedes kleine Gefecht, in dem eure Gegner sowieso hoffnungslos unterlegen sind, von Hand bestreiten, was den Fortschritt deutlich beschleunigt.

Remake eines Rollenspiel-Klassikers jetzt im Amazon-Angebot sichern!

Trotzdem ist Dragon Quest 3 auch in der Neuauflage im Kern das klassische, epische Rollenspiel-Erlebnis vom damals geblieben, mit rundenbasierten Kämpfen und eine Gruppe von Helden, die sich auf eine weite Reise quer durch eine große, weitgehend offene Spielwelt begibt, dabei Dörfer, Städte und Dungeons erkundet, zahlreiche Monster erlegt und Schätze und bessere Ausrüstung findet.

Dragon Quest 3 ist ein klassisches Fantasy-Abenteuer in einer mittelalterlichen Welt. Dragon Quest 3 ist ein klassisches Fantasy-Abenteuer in einer mittelalterlichen Welt.

Protagonist des Abenteuers ist der Sohn eines legendären Helden, der loszieht, um zu vollbringen, was der Vater nicht geschafft hat, und dem Schurken Baramos das Handwerk zu legen. Die Story erzählt die Vorgeschichte von Dragon Quest 1 und 2, weshalb es sinnvoll ist, mit diesem Teil anzufangen, wenn ihr neu in die Reihe einsteigen möchtet.

Das zu tun, können wir euch jedenfalls nur empfehlen, denn Dragon Quest 3 hat nicht nur nostalgischen Wert, sondern ist auch heute noch ein tolles Fantasy-Abenteuer, dem nur die moderne Technik und Steuerung gefehlt hat, um noch genießbar zu sein. Dementsprechend fallen auch die Bewertungen aus: Auf Metacritic steht Dragon Quest 3 HD-2D Remake bei ansehnlichen 84 Punkten.

Dragon Quest 3 HD-2D Remake jetzt für PS5 im Angebot abstauben!
Weitere aktuelle Angebote:
Das wohl beste LEGO-Set aller Zeiten ist aktuell deutlich günstiger!
von GamePro Deals
Pokémon Pokopia: Lange ausverkauft, jetzt wieder verfügbar – aber vermutlich nicht lange!
von Elias Mohr
Das MacBook Neo schockt den ganzen Markt und dennoch würde ich ein anderes Modell empfehlen!
von Minh Tu Le
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor einer Stunde

Das wohl beste LEGO-Set aller Zeiten ist aktuell deutlich günstiger!

vor einer Stunde

Nach 36 Jahren hat dieser Rollenspiel-Meilenstein ein PS5-Remake bekommen – jetzt ist es günstig!

vor 3 Stunden

Pokémon Pokopia: Lange ausverkauft, jetzt wieder verfügbar – aber vermutlich nicht lange!

vor 4 Stunden

Das MacBook Neo schockt den ganzen Markt und dennoch würde ich ein anderes Modell empfehlen!

vor 5 Stunden

Die gruseligsten PS5-Spiele: Diese 5 Horror-Hits gibt's gerade richtig günstig!
mehr anzeigen