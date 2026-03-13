Nach 36 Jahren hat dieser Rollenspiel-Meilenstein ein PS5-Remake bekommen – jetzt ist es günstig!

Das Remake dieses Rollenspiel-Hits schafft es, die Seele des Originals einzufangen und es trotzdem stark zu modernisieren.

36 Jahre hat es gedauert, bis wir diesen Rollenspiel-Klassiker aus den 80ern endlich in einer aufwendigen Neuauflage erleben konnten. Jetzt könnt ihr euch das schicke PS5-Remake bei Amazon bereits günstig im Sonderangebot schnappen – allerdings wohl nur für kurze Zeit, denn die verfügbare Menge ist laut Shopseite eng begrenzt. Dieser Link führt euch direkt zum Angebot:

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Nostalgisch und trotzdem modern: Das ist das Remake des Rollenspiel-Klassikers!

Dragon Quest 3 Remake: Die Figuren haben noch einen Pixel-Look, aber die Umgebungen sind modernes 3D.

Es geht hier um Dragon Quest 3, das ursprünglich im Jahr 1988 für Famicom erschienen ist und von Square Enix im Jahr 2024 endlich für PS5 neu aufgelegt wurde. Das Remake hat technisch mit dem Original nichts mehr gemein. Zwar setzt es auf einen Retro-Stil, der 2D-Pixelfiguren mit 3D-Umgebungen verbindet, dieser ist jedoch eher an Spiele wie das ebenfalls von Square Enix stammende Octopath Traveler angelehnt. Selbst die Pixel-Figuren waren im Original noch viel simpler, wie ihr hier sehen könnt:

Hier könnt ihr sehen, wie dieselbe Szene wie im vorherigen Bild im Original ausgesehen hat.

Natürlich hat das sogenannte „HD-2D Remake“ nicht nur die Optik verbessert, sondern auch Steuerung und Menüs an moderne Gewohnheiten angepasst, neue Komfort-Features hinzugefügt und sich auch sonst die Freiheit genommen, das eine oder andere zu verändern, sogar bei der Story. Durch das neue Autokampf-Feature müsst ihr jetzt zudem nicht mehr jedes kleine Gefecht, in dem eure Gegner sowieso hoffnungslos unterlegen sind, von Hand bestreiten, was den Fortschritt deutlich beschleunigt.

Trotzdem ist Dragon Quest 3 auch in der Neuauflage im Kern das klassische, epische Rollenspiel-Erlebnis vom damals geblieben, mit rundenbasierten Kämpfen und eine Gruppe von Helden, die sich auf eine weite Reise quer durch eine große, weitgehend offene Spielwelt begibt, dabei Dörfer, Städte und Dungeons erkundet, zahlreiche Monster erlegt und Schätze und bessere Ausrüstung findet.

Dragon Quest 3 ist ein klassisches Fantasy-Abenteuer in einer mittelalterlichen Welt.

Protagonist des Abenteuers ist der Sohn eines legendären Helden, der loszieht, um zu vollbringen, was der Vater nicht geschafft hat, und dem Schurken Baramos das Handwerk zu legen. Die Story erzählt die Vorgeschichte von Dragon Quest 1 und 2, weshalb es sinnvoll ist, mit diesem Teil anzufangen, wenn ihr neu in die Reihe einsteigen möchtet.

Das zu tun, können wir euch jedenfalls nur empfehlen, denn Dragon Quest 3 hat nicht nur nostalgischen Wert, sondern ist auch heute noch ein tolles Fantasy-Abenteuer, dem nur die moderne Technik und Steuerung gefehlt hat, um noch genießbar zu sein. Dementsprechend fallen auch die Bewertungen aus: Auf Metacritic steht Dragon Quest 3 HD-2D Remake bei ansehnlichen 84 Punkten.