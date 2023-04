Nach massiver Kritik am Gameplay: Suicide Squad wird erneut um viele Monate verschoben

Suicide Squad kommt erst 2024.

Nach dem holprigen Gameplay-Reveal im Februar 2023 war es ohnehin absehbar: Rocksteadys kommendes Live-Service-Actionspiel Suicide Squad: Kill the Justice League erscheint nicht mehr in diesem Jahr. Auf Twitter gab das Entwicklerstudio nun die erneute Verschiebung des Titels bekannt.



Wann soll Suicide Squad jetzt erscheinen? Eigentlich sollte der Superheldentitel am 26. Mai 2023 auf den Markt kommen, verschiebt sich nun aber um mehrere Monate. Das neue angepeilte Release-Datum für das Abenteuer mit Harley Quinn und Co. ist der 2. Februar 2024.

Das ist der Grund für die Verschiebung

Auf Twitter heißt es, dass das Team mehr Zeit für die Entwicklung benötige, um "die qualitativ bestmögliche Erfahrung für Spieler*innen" zu liefern.

Nach dem Gameplay-Reveal im Rahmen von Sonys State of Play im Februar 2023 hagelte es teils massive Kritik: Viele Spielerinnen und Spieler äußerten Bedenken gegenüber dem Live-Service-Ansatz des kommenden Action-Titels, der sogar im Singleplayer eine konstante Internetverbindung voraussetzt.

Zudem gibt's einen Battle Pass, mit dem sich allerhand neue kosmetische Items freischalten lassen. In einem Gear-Store soll es später weitere Held*innen und womöglich auch Waffen zu kaufen geben.

Das Gameplay zu Suicide Squad könnt ihr euch hier ansehen:

6:06 Suicide Squad: Kill the Justice League zeigt Koop-Gameplay in neuem Trailer

Das gezeigte Gameplay konnte bislang ebenfalls noch nicht überzeugen: Im oberen Trailer ballern sich Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang und Co. durch Gegner-Horden und looten alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Kritisiert wird unter anderem, dass sich die Held*innen spielerisch offenbar kaum voneinander unterscheiden und das Gameplay sehr gleichförmig daherkommt.

Suicide Squad: Kill the Justice League sollte ursprünglich sogar bereits im Frühjahr 2022 auf den Markt kommen, wurde im März 2022 aber auf das Frühjahr 2023 verschoben. Und nun steht eben der 2. Februar 2024 als Release-Datum im Kalender. Weitere Verschiebungen sind allerdings nicht ausgeschlossen.

Was sagt ihr zur Verschiebung?