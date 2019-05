Rage 2 - Entwickler wollen "so schnell wie möglich" Teil 3 machen

Erst gestern ist der Ego-Shooter Rage 2 offiziell für PS4, Xbox One und PC erschienen, doch geht es nach Tim Willits, dem Chef von Entwickler id Software, bekommen wir so schnell wie möglich einen Nachfolger. Das erstaunt, bedenkt man die eher durchwachsenen Wertungen und den langen Zeitraum der zwischen Teil 1 und 2 liegt.

Rage 3 soll "so schnell wie möglich" kommen

In einem Interview mit The Hollywood Reporter, das noch vor dem Release geführt wurde, blickt der id-Chef positiv in die Zukunft der Reihe. Auf die Frage "Denken sie, dass noch ein weiteres Spiel des Franchise veröffentlicht wird" antwortet er:

"Ich hoffe es. Ja, ist die Antwort auf ihre Frage. Wir haben die Marke immer geliebt, da sie solch ein spaßiges Setting hat. Wir können machen was wir wollen. Wir haben sogar darüber gesprochen, auf großen Kakerlaken zu reiten.



Bei welchem anderen Spiel kann man sich über solche Dinge unterhalten!? Es ist ein verrücktes, spaßiges und aufregendes Franchise und ich hoffe, wir können einen dritten Teil so schnell wie möglich entwickeln. "

Das klingt für Fans des abgedrehten Shooters vielversprechend, wenngleich seine Aussage für sich genommen lediglich ein Wunschgedanke ist. Sollte es aber zu Rage 3 kommen, würden wir uns freuen, wenn folgende drei Punkte besser werden:

Spielt Rage 3 in einer offenen Spielwelt, sollte diese zumindest lebendig sein und einen Mehrwert bieten. Auf Schienen von A nach B fahren, das muss nicht sein.

Der Grafikstil und das Art-Design sollte sich zumindest ein wenig abheben und nicht x-beliebig wirken.

Natürlich ist die Story in Rage nebensächlich, es geht um die Action. Ganz so flach und uninspiriert wie in Teil 2 sollte sie dennoch nicht sein.

